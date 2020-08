Fainovi dve četrti mesti v Rimu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katja Fain: V celoti sem z dosežki zadovoljna, saj sem v primerjavi z nastopi v Radovljici in na Ravnah svoje dosežke stopnjevala.

Plavalka mariborskega Branika Katja Fain je na mednarodnem plavalnem mitingu Sedem gričev v Rimu osvojila četrti mesto na 100 in 200 m prosto. Na daljši razdalji so se ji stopničke izmuznile za vsega desetinko sekunde.

Fainova je z 1:59,75 zanesljivo zmagala v drugi najmočnejši skupini, žal pa ni imela priložnosti, da bi se borila z elito na močnem mitingu, kjer je še enkrat več izstopala italijanska zvezdnica Federica Pellegrini, vnovič prepričljivo najboljša v svoji paradni disciplini.

Od mlade Mariborčanke je bila le desetinko hitrejša Rusinja Ana Jegorova, tretja v prvi skupini.

"Škoda tudi zaradi tekme ..."

"Škoda tiste desetinke. Prepričana sem, da bi imela v prvi skupini v neposrednem dvoboju rezerve za kar nekaj desetink, tako pa sem sama praktično plavala. Škoda tudi zaradi tekme, saj sem v Italijo prišla predvsem zaradi pomanjkanja konkurence doma, na žalost pa sem morala nastopiti v drugi skupini," je dejala Fainova.

Četrtemu mestu na 100 m in 200 m prosto je Fainova dodala še 9. mesto na 400 m prosto in 21. na 100 m delfin.

"V celoti sem z dosežki zadovoljna, saj sem v primerjavi z nastopi v Radovljici in na Ravnah svoje dosežke stopnjevala," je še povedala reprezentantka, ki je v jesenskem delu sezone načrtovala nastope v svetovnem pokalu, ki pa je zaradi koronske krize zdaj dokončno odpovedan, zato se bo zaenkrat prisiljena osredotočati na domače tekme.

Končno močna tekma

"Končno sem v tej sezoni nastopila na eni močni tekmi, kar je bil glavni cilj." Foto: Vid Ponikvar Na tekmi je nastopila tudi Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde, na koncu 12. na 100 m prsno, 13. na 200 m prsno in 21. na 50 m prsno. "Končno sem v tej sezoni nastopila na eni močni tekmi, kar je bil glavni cilj. Tekma je bila mišljena tudi kot priprava na svetovni pokal, ki pa ga žal ne bo, kar pomeni, da bo prva velika tekma šele prihodnje leto. Zdaj bo treba spremeniti program treningov in priprav," je po tekmi povedala Vozlova.

Sama s prikazanim v italijanski prestolnici ni bila povsem zadovoljna. "Vesela sem, da sem končno imela ob sebi močne tekmice. V bazenu pa se vidi, da zavesljaj še ni pravi in to se sešteje v kar nekaj sekund," je dodala plavalka, ki jo naslednji nastop čaka 5. septembra doma, kasneje pa vrsta slovenskih tekem vse do oktobrskega DP.

"Če tekme seveda bodo," še pravi tekmovalka, ki je v Rimu morala zaradi epidemije koronavirusa na start tudi prvič v karieri z zaščitno masko.

Za dosežek tekmovanja je poskrbel Italijan Gregorio Paltrineri, ki je s 14:33,10 za 94 stotink sekunde izboljšal lasten evropski rekord na 1500 m prosto. Padla je tudi vrsta rekordov mitinga, kjer pa na 200 m delfin rekorderka še vedno ostaja nekdanja slovenska zvezdnica Sara Isaković.

