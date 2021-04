Fainova še enkrat potrdila pot v Tokio

Fainova je normo A na tej razdalji prvič dosegla že v začetku marca v istem bazenu, očitno pa je imenitno delala na nedavnih pripravah v Turčiji, saj je osebni rekord danes popravila še za dobrih šest sekund in se na večni slovenski lestvici prebila na tretje mesto za legendarnima Tjašo Oder in Anjo Klinar.

Mlada slovenska reprezentantka je dosegla tudi nov rekord mitinga v slovaški prestolnici, ki ga je pred tem s 16:26,16 leta 2011 postavila že omenjena Odrova.

"Moj cilj je bil, da sem hitrejša kot nazadnje pred dobrim mesecem dni tukaj in to sem uresničila. Na prejšnji tekmi nisem vedela, kaj točno me čaka, saj 1500 m prosto dolgo nisem plavala in sem se še lovila. Danes pa sem vedela, da moram hitreje začeti in lepo se je izteklo do cilja," je kot razlog za skokovit napredek navedla mlada Štajerka.

A sama dodaja, da to še ni najboljši dosežek v sezoni, saj si še boljšega želi že na evropskem prvenstvu v Budimpešti: "Smo z višinskih priprav, sem v polnem treningu in utrujena. Hitrejša bi morala biti že, ko bom spočita, pa tudi v plavanju je še vrsta malenkosti, ki jih lahko izboljšamo." Bolj za trening bo Fainova v Bratislavi nastopila še na 100 m prosto in 400 m mešano.

Nika Fain je na 100 m delfin danes osvojila peto mesto, Martin Bau, ki največ pričakuje na 800 m prosto, je bil na 200 m prosto 10.

