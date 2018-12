Fainova najboljša dvakrat, uspešna tudi Klinarjeva

Fainovi je dosežek dneva uspel na 200 m prosto, kjer je z 2:00,98 prepričljivo premagala ravensko olimpijko Janjo Šegel in najboljšo slovensko kadetinjo v letu 2018 Dašo Tušek, prav tako članico Fužinarja. Ob koncu dneva se je udeleženka nedavnega svetovnega prvenstva na Kitajskem veselila še zmage na 800 m prosto.

"Izid je glede na to, da gre za začetek sezone in da je 50-metrski bazen popolnoma drugačen od 25-metrskega, zelo dober. Osebni rekord na 200 m prosto sem zgrešila za vsega tri stotinke sekunde," je povedala plavalka, ki je v Hangzhouju poskrbela za najboljše slovenske dosežke. A pravi izzivi šele prihajajo, saj mlado Štajerko čaka lovljenje norme za svetovno prvenstvo poleti v Koreji.

Foto: Vid Ponikvar

Anja Klinar, štirikratna olimpijka radovljiškega kluba, je bila prepričljiva na 100 m delfin. "V Maribor pridem vsako leto, saj gre za dobro tekmo v velikem bazenu. S samim nastopom danes sem zelo zadovoljna, saj je to prvi nastop zame v velikem bazenu in upam, da bom svoje izide še stopnjevala. Upam, da bom zdaj več tekmovala, saj je moj cilj nastop na svetovnem prvenstvu. Norme za SP in OI so zelo ostre, a dolgoročni cilj je nastop v Tokiu," je po tekmi povedala Klinarjeva in priznala, da v zadnjih letih brani svoj položaj v slovenskem plavanju. "Zdaj vem, da je lažje napadati, kot pa braniti izid. Vesela pa sem, da sem rezultatsko v Sloveniji še vedno v vrhu, ob dobri formi pa lahko visoko merim tudi na mednarodnih tekmah."

Foto: Vid Ponikvar

Med drugimi obračuni je že omenjena Šeglova tesno dobila dvoboj s Celjanko Anemari Košak na 50 m prosto, tekmovalki pa je ločilo vsega sedem stotink sekunde. Dveh zmag se je veselila Tara Vovk iz PK Ljubljana, ki je na 50 m prsno presenetila favorizirani Tino Čelik iz Triglava in Tjašo Vozel iz Zvezde. Vovkova je bila nato najboljša še na 200 m mešano. Vozlova je brez zmage ostala tudi na 200 m prsno, kjer jo je ugnala mlada plavalka Olimpije Sara Mihelič. Na 100 m hrbtno je pričakovano zmago dosegla Ravenčanka Janja Jamšek.

V moški konkurenci je za najboljši posamični izid poskrbel mladinec Fužinarja Matija Može z 2:19,25 na 200 m prsno. Dobri so bili tudi dosežki Pirančana Marcela Primožiča na 200 m prosto, Ravenčana Gala Kordeža na 100 m delfin in njegovega klubskega kolega Lovra Kneza na 200 m mešano, ki je v tej disciplini dosegel tudi nov kadetski rekord.