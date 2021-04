Beljavski končal z zlatom in srebrom, britanska najstnica s kompletom odličij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

David Beljavskij je zadnji dan prvenstva osvojil zlato in srebro. Foto: Guliverimage

Z zadnjimi petimi odločitvami po posameznih orodjih se je končalo evropsko prvenstvo v gimnastiki v švicarskem Baslu. Naslovov so se veselili Francozinja Melanie de Jesus dos Santos (gred), Britanka Jessica Gadirova (parter), Igor Radivilov (preskok), Ferhat Arican (bradlja) in David Beljavskij (drog), ki je pred tem osvojil srebro na bradlji.

V kraljevski disciplini, v kateri je nekoč kraljeval slovenski as Aljaž Pegan je bil po odlični predstavi najboljši Beljavskij z oceno 14,066, premagal pa je Nemca Andreasa Tobo (13,833) in Turka Adema Asila (13,766).

Že pred tem je naslov evropskega prvaka iz domačega Mersina lani na bradlji ubranil Ferhat Arican (15,300). To je bila njegova peta kolajna na EP, ugnal pa je drugega Rusa Davida Beljavskega (15,133), ki je skupaj s slavjem na drogu osvojil že 18. medaljo na EP. Dva telovadca sta bila tretja, Švicar Christian Baumann in Nemec Lukas Dauser (15,100).

Na preskoku je bil najboljši Ukrajinec Igor Radivilov (14,716), ki je v kvalifikacijah dosegel šele osmi izid, v finalu pa je bil boljši od Izraelca Andreja Medvedjeva (14,658) in Britanca Giarrnija Regini-Morana (14,583).

16-letna Britanka s kompletom odličij

Pri ženskah je na parterju slavila Britanka Jessica Gadirova (13,966). Bronu v mnogoboju in srebru na preskoku je danes 16-letnica dodala še zlato in zaokrožila komplet kolajn v Baslu. Danes je bila boljša od Rusinje Angeline Melnikove (13,900) in Italijanke Vanesse Ferrari (13,666).

16-letna Jessica Gadirova je po bronu in srebru osvojila še zlato na parterju. Foto: Guliverimage

Na gredi je bila najboljša dos Santosova (13,900), ki je za las ugnala Nizozemko Sanne Wevers (13,866). Tretje mesto je z zaostankom več kot pol točke osvojila Ukrajinka Anastasija Bačinska (13,333).

Kysselefova z uspehom kariere

V soboto je v edinem slovenskem finalu v Baslu nastopila Tjaša Kysselef, ki je v preskoku zasedla peto mesto. Sedemindvajsetletnica se je v sredinih kvalifikacijah prvič v karieri prebila med najboljšo osmerico stare celine, v soboto pa je z dvema dobrima skokoma prišla do uspeha kariere.

Izidi, finali po orodjih, moški: preskok:

1. Igor Radivilov (Ukr) 14,716 točke

2. Andrej Medvedjev (Izr) 14,658

3. Giarnni Regini-Moran (VBr) 14,583 bradlja:

1. Ferhat Arican (Tur) 15,300

2. David Beljavskij (Rus) 15,133

3. Christian Baumann (Švi) 15,100

3. Lukas Dauser (Nem) 15,100 drog:

1. David Beljavskij (Rus) 14,066

2. Andreas Toba (Nem) 13,833

3. Adem Asil (Tur) 13,766