Tyra Barada najmanj srebrna

Barada je v kategoriji do 50 kg v polfinalu boja za točke ugnala Švicarko Maeline Nadine Lachaud. Po prvi rundi je po začetni prednosti tekmice z 2:1 Barada povedla s 6:2, po drugo je vodila z 8:4, po tretji pa s končnih 16:9.

Ob 15.25 bo Barada nastopila še v polfinalu v lahkem kontaktu. Njena tekmica bo Grkinja Paraskevi Semeli Zarmakopi. Slovenija že ima najmanj še dve bronasti medalji po uspešnih nastopih v četrtfinalih v petek.

Tina Baloh bo ob 13.30 tekmovala v boju za točke in v kategoriji do 70 kg z Irko Jodie Browne, ob 16:24 pa Urška Gazvoda v lahkem kontaktu do 63 kg, njena tekmica bo Finka Mira Iisa Auror Sjovall.