Mladi slovenski upi nadaljujejo zbiranje odličij. Eva Alina Hočevar je na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in U23 v Krakovu priveslala do naslova evropske prvakinje med kanuistkami do 23 let. Njen brat, 17-letni Žiga Lin Hočevar je osvojil naslov mladinskega evropskega prvaka v kanuju, Matej Trojanšek pa je priveslal do bronaste kolajne.

Mladi slovenski slalomisti in slalomistke na divjih vodah nadaljujejo z izvrstnimi predstavami na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Krakovu na Poljskem. Prav vsak tekmovalni dan so osvojili vsaj eno kolajno.

Potem ko sta v soboto na zmagovalne stopničke prišla Žiga Lin Hočevar v mladinskem kajaku (drugo mesto) in njegova sestra Eva Alina Hočevar med kajakašicami do 23 let (bron), sta danes oba ugnala vso konkurenco.

Eva Alina je priveslala do naslova evropske prvakinje med kanuistkami do 23 let, Žiga Lin pa je osvojil naslov mladinskega evropskega prvaka. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Matej Trojanšek.

