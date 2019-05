Mrakova in Macarolova brez regate za kolajne

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na evropskem prvenstvu v San Remu, kjer sta branili naslov, končali na skupnem 17. mestu in si nista zagotovili torkovega nastopa v regati za medalje najboljše deseterice. Danes drugič na EP ni bilo jadranja.

Drugi dan na tem EP ni bilo tekmovanj zaradi prešibkega vetra, danes niso jadrali zaradi premočnega vetra. Med jadralci sta Slovenca Rok Verderber in Matej Planinšič ostala na 65. mestu (119).

Ni šlo, kot sta si želeli

Mrakova in Macarolova sta osvojili 76 točk, tako da ju je 33 točk ločilo od najboljše deseterice in regate za medalje.

"V celotnem tednu EP nama ni šlo tako, kot sva si želeli. Slabo sva začeli že prvi dan. V prvi regati sva preveč tvegali in sva bili z jadrnico počez na startni črti ter sta s tem dobili diskvalifikacijo zaradi prehitrega starta. Potem so se negativne stvari le še nabirale in tega nisva znali spremeniti in sva EP končali na 17. mestu," je prvenstvo strnila Macarolova.

Po uvodni diskvalifikaciji sta se dokončno od boja za vrh poslovili v nedeljo, ko pete regate nista končali. V izjemno močnem vetru sta se prevrnili in za razliko od nekaterih drugih posadk, tudi iz svetovnega vrha, ostali na srečo nepoškodovani, kot tudi njuna oprema.

"Na obeh tekmovanjih so bili ekstremni pogoji. Bilo je ogromno čakanja in tekmovanja nismo končali s predvidenim številom regat." Foto: STA

V šesti in zanju zadnji regati EP sta bili deveti. Skupno sta potem z desetega mesta, na katerem sta bili ves čas od začetka prvenstva sredi tedna, precej padli.

Odpraviti napake

"Bilo je zelo naporno EP, naprej ni bilo vetra, potem pa je bil premočan. Kljub čakanju tudi tokrat nismo uspeli izpeljati vseh regat. Kmalu odpotujeva domov, vzeli si bova nekaj časa za premislek, da najdeva način za odpravo vseh napak," je dodala Macarolova, z Mrakovo lani izbrana za najboljšo slovensko ekipo leta.

Zdaj že nekdanji prvakinji stare celine sta zlato na EP osvojili lani v Burgasu v Bolgariji in ponovili uspeh iz leta 2015. Na drugi tekmi zapored se jima ni uspelo uvrstiti med deseterico v regato za medalje.

Sredi aprila sta svetovni pokal v Genovi končali na 12. mestu in za eno samo točko zgrešili deseterico.

"Na obeh tekmovanjih so bili ekstremni pogoji. Bilo je ogromno čakanja in tekmovanja nismo končali s predvidenim številom regat. Toda znava in zmoreva veliko bolje jadrati. Glavni cilj so olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu. Razmislili bova o vsem skupaj in gotovo bova prišli na naslednjo regato bolje motivirani in pripravljeni," je sklenila Macarolova.

V vodstvu Britanki

Pred zaključkom EP vodita Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre (13 točki). Krmarka Millsova je olimpijska zmagovalka, ki pa za razliko od OI v Riu de Janeiru sedaj nastopa z drugo flokistko, z McIntyrejevo.

