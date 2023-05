Vedenejeva bronasta s kiji, s trakovi na nehvaležnem četrtem mestu

Jekaterina Vedenejeva je na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Bakuju za Slovenijo osvojila prvo kolajno. V finalu s kiji, med osmerico se je uvrstila s šestim dosežkom, je prikazala brezhiben nastop in z 31,700 točke osvojila bronasto kolajno. Zmagala je Sofia Raffaelli (33 točk). Vedenejeva je nastopila tudi v finalu s trakovi in zasedla četrto mesto, zmagala je Nemka Darja Varfolomeev.

Rusinja Vedenejeva, ki že od leta 2018 uspešno zastopa slovenske barve in premika meje tega športa pri nas, je danes dosegla nov mejnik in osvojila sploh prvo kolajno za Slovenijo na prvenstvih stare celine doslej. Lani je bila že bronasta s trakom na svetovnem prvenstvu.

Izjemno vesela kolajne

"Danes smo končali nastope na evropskem prvenstvu. Izjemno vesela sem, da mi je uspelo osvojiti to medaljo. Vsem se želim iskreno zahvaliti za pomoč in podporo. To je medalja vseh nas," je uvodoma za krovno slovensko gimnastično zvezo po nastopu povedala 28-letna ritmičarka.

Po krajšem počitku priprave na poletni del

Kot je dodala, danes ni šla na tekmovalni teren z mislijo na odličje. "Danes zame v ospredju ni bila borba za medaljo. Tekmovala sem zelo mirno in samozavestno. Hvala bogu, da mi je uspelo. Jutri grem na krajši počitek, potem pa začnem priprave na poletni del sezone, na svetovni izziv v Romuniji in svetovni pokal v Milanu ter na najpomembnejšo tekmo letošnje sezone, svetovno prvenstvo," je še dejala Vedenejeva, katere glavni cilj to sezono je uvrstitev na olimpijske igre v Parizu prihodnje leto.

Vedenejeva je s trakom končala na četrtem mestu. Foto: Guliver Image

"Valencia bo kvalifikacijska tekma za prihajajoče olimpijske igre. Upam, da mi bo uspelo," je dejala junakinja slovenskega tabora, ki je v finalu mnogoboja ponovila lanski dosežek in zasedla šesto mesto.

Dva naslova Italijanki

V današnjih finalih je sicer dva naslova evropske prvakinje, z žogo in s kiji, osvojila Italijanka Sofia Raffaelli, z obročem je bila najboljša Ukrajinka Viktorija Onoprijenko, s trakom pa Nemka Darja Varfolomeev.

Sinoči so se razpletli tudi boji v mnogoboju skupinskih sestav, kjer so nove evropske prvakinje postale Bolgarke pred Izraelkami in Azerbajdžankami. Bolgarke so osvojile tudi ekipno tekmovanje, srebrne so bile Ukrajinke.

Slovenke izpolnile cilj

Slovenija pa je v postavi Vedenejeva, Ela Polak in Brigita Krašovec na tem EP izpolnila sanjski cilj. Slovenke so se celo z osmim dosežkom v ekipni razvrstitvi gladko prebile med najboljših 12 reprezentanc, ki bodo ekipno lahko tekmovale tudi na jesenskem svetovnem prvenstvu v Španiji.

Valencia bo namreč gostila glavne kvalifikacije za poletne OI 2024 v Parizu.