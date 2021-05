Fainova do osebnega rekorda in finala, Šeglova za las brez

Obe plavalki sta v polfinalu začeli bistveno hitreje kot zjutraj. Fainovi, ki je napovedala hitrejši začetek in močnejši finiš, so se načrti izšli in z novim osebnim rekordom se je na slovenski lestvici zavihtela na drugo mesto za nekdanjo olimpijsko podprvakinjo Saro Isaković. To ji je v Budimpešti prineslo tudi prvi finale.

"Odlično. Glede na treninge na 1500 m prosto je bil takšen izid, nizkih 1:58, pričakovan. Odkrito sva šli na polfinale, za finale pa sva rekli, da poskusiva, če bo šlo. Za še boljši dosežek, kakšna desetinka je seveda še možna, Katji manjka nekaj hitrosti, saj sva se pripravljali predvsem za daljšo disciplino," je po tekmi veselo povedala trenerka Fainove Metka Sparavec.

"S polfinalom na evropskem prvenstvu ne smem biti razočarana. Nekaj drugače je s časom in finalom, ki je bil dosegljiv." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Šeglova pa je v skladu z napovedmi začela hitreje, v drugi polovici pa ji je zmanjkal delček moči. Po imenitnem začetku je predvsem na zadnjih 50 metrih preveč popustila in bila na koncu deveta. Z izidom jutranjih kvalifikacij 1:58,95 pa bi se uvrstila med najboljšo osmerico.

"S polfinalom na evropskem prvenstvu ne smem biti razočarana. Nekaj drugače je s časom in finalom, ki je bil dosegljiv. Posebej po tem, kako sem se počutila zjutraj. Seveda sem dala vse od sebe, a kot kaže, mi je jutranja skupina zelo ustrezala. Zdaj pa sem malo prehitro začela in na koncu me je res pobralo. Škoda," je po tekmi povedala mlada Korošica, ki ima na EP izredno natrpan urnik. Že v četrtek jo čaka tekma na 200 m hrbtno.

Obe plavalki sta bili že v ponedeljek članici slovenske štafete, ki si je priplavala finale na 4 x 100 m prosto.

Četrtkov program bo za Fainovo izredno zahteven, saj jo dopoldan čakajo tudi kvalifikacije na 1500 m prosto, kjer se prav tako spogleduje s finalom najboljše osmerice. "Jutri bo res težek dan. Dopoldan se bo morala Katja po današnjih tekmah res dobro regenerirati in pripraviti najprej na 1500 m prosto in na finale. Ampak to sva trenirali in mislim, da bo šlo," se je na naslednje nastope še ozrla Sparavčeva.

Kliment Kolesnikov do novega naslova evropskega prvaka. Foto: Guliverimage

Kolesnikov znova zlat

Rus Kliment Kolesnikov v Budimpešti še naprej potrjuje odlično formo. Po dveh svetovnih rekordih in zlatu na 50 m hrbtno se je danes veselil še zlata na 100 m prosto. Njegov glavni tekmec je bil najhitrejši iz polfinala Italijan Alessandro Miressi, ki je zmago Rusa ogrozil nekje na 75 metrih, a je Kolesnikov zbral dovolj energije in zmago z novim rekordom prvenstev 47,37.

Ukrajinec Italijanu preprečil skok na vrh večne lestvice

Na 1500 m prosto sta se za zlato po pričakovanju udarila Ukrajinec Mihajlo Romančuk in Italijan Grigorio Paltrinieri, že trikratni prvak na tej razdalji. Po dolgem dvoboju je bil Ukrajinec na koncu tri sekunde hitrejši in preprečil Italijanu, da bi se zavihtel na prvo mesto večne evropske lestvice na 1500 m prosto. Ukrajinec pa je s prvim zlatim odličjem na EP vendarle popolnil svoj komplet odličij.

Mihajlo Romančuk je ugnal Grigoria Paltrinierija. Foto: Guliverimage

Razlika med njima je bila na koncu tri sekunde. A ne gre prezreti, da je Paltrinieri že uspešno nastopil v daljinskem plavanju, kjer se je veselil zlatih kolajn na 5 in 10 km ter z ekipo Italije. Naporni nastopi iz prejšnjega tedna pa so očitno pustili posledice.

Švedinja Sophie Hansson je bila najboljša na 100 m prsno, Nizozemka Kira Toussaint na 50 m hrbtno. Madžar Kristof Milak pa se je poigral s konkurenco na 200 m delfin. Z 1:51,10 je le za štiri desetinke sekunde zaostal za lastnim svetovnim rekordom. Rusi so z rekordom prvenstev 7:03,48 dobili tekmo moških štafet na 4 x 200 m prosto.

Preberite še: