Enej Marinič kljub zmagi brez pomembnih olimpijskih točk

Slovenski judoisti so v soboto na evropskem prvenstvu v judu v Zagrebu osvojili dve zmagi. Najbolj je večji uspeh manjkal Eneju Mariniču, ki je na robu lestvice za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu in z eno zmago ni izboljšal svojega položaja.

Marinič je najprej gladko opravil s Srbom Igorjem Vračarjem, ki je lani osvojil bron na EP do 23 let. Že v prvi polovici borbe je za oceno zadoščal met, malce kasneje pa je dvoboj predčasno zaključil v parterju.

Povsem drug rang nasprotnika je predstavljal evropski prvak iz leta 2022 Nizozemec Jur Spijkers, s katerim sta bila tekmeca enakovredna, je pa Nizozemec izkoristil pravi moment za predčasen odločilni met.

"Cilj je bil uvrstitev med osmerico. Ampak Nizozemec je res neugoden. Poznava se vse od mladincev in name se je spet dobro pripravil. V prvi borbi pa je bil jasen cilj zmag. Malo nesreče pa je bilo z žrebom, saj je bil Vračar na sparingu z mano pred 14 dnevi v Mariboru in na to na Baumgartnovem pasu, zato sva eden od drugem vedela vse. Ampak uveljavil sem svojo taktiko," je po borbi povedal Marinič.

Za Mariniča, ki danes ni dobil nobene točke za olimpijski nastop, kjer je na robu uvrščenih, bo zdaj ob svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju moral skoraj zanesljivo še na tekmo v Kazahstan. A tudi tam potrebuje uvrstitev med osmerico, če želi točke izboljšati. "Na srečo so tisti tekmovalci, ki se z mano borijo za igre, tukaj izpadli pred mano. Pogledati pa bo treba tudi druga kontinentalna tekmovanja."

Štiriindvajsetletni Nemec Erik Abramov je v zadnjih dveh sezonah nizal dobre izide na grand slamih in grand prixih, kar je dokazal tudi na tekmi z Vitom Dragičem, ki ga je ugnal po 43 sekundah.

"Težko se regeneriram po treningih in počasi težko vztrajam na tem vrhunskem nivoju. Nekaj so izkušnje, a ni dovolj fizične priprave. Prvi prijem je bil dober, nato pa ga je spremenil in hitro zaključil. O tej borbi težko kaj dosti povem," je po tekmi povedal Dragič, ki najavlja konec karieri na svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju, v primeru res dobrega izida pa bi se poslovil na olimpijskih igrah v Parizu.

Iz Zagreba se odpravlja na 14 dnevne priprave v Montreal, pred SP pa razmišlja tudi o nastopu na grand slamu v Kazahstanu. Z mislimi pa je precej tudi pri koncu kariere: "A moram vztrajati do konca te sezone, da si ne bi kdaj kaj očital."

"Seveda sem razočarana, saj si vedno želiš zmago, pa čeprav je nasprotnica svetovna prvakinja." Foto: www.alesfevzer.com

Metka Lobnik je danes tako kot lani v Tokiu še enkrat več premagala Litovko Miglo Dudenaite in tekmo končala predčasno ter dobila dodatno motivacijo za naslednjo borbo. Previsoka ovira je bila nato prva nosilka, svetovna prvakinja Inbar Lanir iz Izraela. Slovenka je šla v številne napade, enega od atraktivnih, kjer je le malenkost manjkala do točke, je na polovici dvoboja slabše nadaljevala v parterju kar je izkušena tekmica izkoristila za protinapad in končni prijem.

"Seveda sem razočarana, saj si vedno želiš zmago, pa čeprav je nasprotnica svetovna prvakinja. Borba je bila dobra, bilo je nekaj dobrih trenutkov, premalo natančno izvedena tehnika pa me je stala zmage. Enostavno bi sama potrebovala nekaj več kontrole za točko, tako pa je nasprotnica to izkoristila za končni prijem. Sama sem ob obratu žal izgubila kontrolo," je povedala 23-letna tekmovalka Apolona, ki je imela na tribuni tudi zelo močno podporo klubskih sotekmovalcev.

Pred olimpijskimi igrami, nastop ima 99-odstotno zagotovljen, jo čaka le še nastop na svetovnem prvenstvu.

