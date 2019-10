Dve zlati kolajni na EP v taekwondoju v Sarajevu

Na evropskem mladinskem in članskem taekwondo prvenstvu v Sarajevu je Tyra Barada v petek ubranila naslov evropske mladinske prvakinje do 45 kg. Slovenija je na tekmovanju osvojila še eno zlato medaljo. V kategoriji do 60 kg je naslov evropske prvakinje med mladinkami osvojila Larisa Žagar Slemenšek. Ali Botonič je k temu dodal še bronasto medaljo v kategoriji do 68 kg mladinci.