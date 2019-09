Medvedova in Šmit do državnega naslova na 500-metrski razdalji

Na Bledu se je zaključilo letošnje državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah, na katerem so se v dveh tekmovalnih dneh tekmovalci in tekmovalke merili na 200, 500, 1000 in 5000 metrov. V nedeljo sta v članski konkurenci na 500 metrov zmagala Mia Medved in Rok Šmit.

Po izjemno uspešnem svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Szegedu zadnji dan državnega prvenstva Špela Ponomarenko Janić, Anja Osterman in Jošt Zakrajšek niso nastopili.

Na 500-metrski preizkušnji je med članicami tako po pričakovanjih zmagala Mia Medved in si tako priveslala naslov državne prvakinje. Na drugo mesto je priveslala Taja Smukavec, tretja pa je bila predstavnica Kajak kluba Soške elektrarne Melanie White Schembri.

V moški konkurenci kajakašev na 500 metrov je bil najhitrejši Rok Šmit, ki je bil sekundo hitrejši od Tita Faletiča, na tretje mesto pa se je uvrstil Jan Markelj.

Rok Šmit je slavil v moški konkurenci. Foto: Nina Jelenc

Na progo sta se podala tudi parakajakaša. Državni prvak v kategoriji KL2 je postal Dejan Fabčič, na drugo mesto pa se je uvrstil Rok Gubanec.

Povsem ob koncu tekmovalnega dne je udeležence čakala še tekma na 5000 metrov. V absolutni ženski konkurenci in med mladinkami so bile najhitrejše Manca Mikelj, Tjaša Mikelj in Neja Vodopivec, v absolutni moški konkurenci pa je zmagal Tit Faletič, pred Janom Markljem in Matevžem Manfredo. Med mladinci je zmagal Matevž Manfreda, pred Jakobom Stojanovičem in Klemnom Rajčičem.

