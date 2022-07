Domen Molj na SI do bronastega odličja

Molj je bil v prvem krogu kot nosilec prost, v četrtfinalu pa je s 27:11 premagal Egipčana Mostafa Mansourja. Slednjemu so morali slabo minuto in pol pred koncem prve runde nuditi zdravniško pomoč.

🥉 BRON TAEKWONDOISTU DOMNU MOLJU 🥉 Domen Molj si je danes dopoldne po odlični borbi priboril borbo v polfinalu 👊🏼 in s tem bronasto odličje 🤩 v polfinalni borbi je bil Španec premočen nasprotnik 🤷🏽‍♀️ #TeamSlovenia 🇸🇮 pic.twitter.com/xPas9kxqW1 — Team Slovenia (@TeamSlovenia) July 4, 2022

Po daljšem premoru se je boj nadaljeval in bil nekaj časa izenačen, po izidu 7:7 pa je Molj hitro nabiral točke in povedel z 21:7. S tem je bil dvoboj skorajda odločen, Slovenec si le ni smel privoščiti večje napake in je držal tekmeca na razdalji do končnega uspeha.