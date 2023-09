Detroit v uvodu v ligo NFL presenetil prvake iz Kansasa

V Kansasu se je ponoči začela nova sezona lige v ameriškem nogometu NFL. Grenko izkušnjo so doživeli branilci naslova Kansas City Chiefs, ki so na domačem terenu izgubili proti Detroit Lions z 20:21.

Prvi touchdown v novi sezoni, že 12. v karieri, je dosegel 23-letni Amon-Ra St. Brown in napovedal, da bo Detroit trd oreh za lanske zmagovalce super bowla.

A domači so v prvem polčasu stvari postavili na svoje mesto in šli na odmor s prednostjo 14:7. V drugem delu pa so gostitelji, ki so nastopili brez Travisa Kelceja, ta si je v torek poškodoval koleno, dosegli le še dva gola iz polja. Tekmo je odločila slaba podaja Patricka Lavona Mahomesa, ki so jo gostje izkoristili za nov touchdown in sedem minut pred koncem tekme drugič povedli. Prednost so ubranili do konca.

"Tekma je bila izredno trda. Nismo prikazali najboljše igre, a narejeni smo za trde tekme. Mahomes je izjemen igralec, ampak naša obramba je danes opravila izjemno delo," je po tekmi povedal organizator igre pri Detroitu Jared Goff.

Že lani so igralci Detroita poskrbeli za navdušenje, ko so v končnici sezone na desetih tekmah dosegli kar osem zmag. S tem so tako dvignili zanimanje za ekipo, da se je NFL odločila, da jim nameni uvodno tekmo sezone s prvaki.

