Deni Kožul in Peter Hribar v glavni del žreba, Cvetku in Stražarjevi popravni izpit

Slovenska namiznoteniška igralca Deni Kožul in Peter Hribar sta se uvrstila v glavni del žreba na evropskem prvenstvu v Münchnu. V ženski konkurenci je to v ponedeljek uspelo Ani Tofant, po današnjih obračunih pa popravna izpita v dodatnih kvalifikacijah čakata Tilna Cvetka in Katarino Stražar. Izpadla je Sara Tokić.