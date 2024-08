Darko Jorgić brez težav v četrtfinale Lime

Potem ko je imel 26-letni Hrastničan v svojem prvem nastopu po olimpijskih igrah v Parizu težko delo, da je v uvodnem krogu zlomil odpor pet let mlajšega Japonca Ryoichija Yoshiyamo (3:2), je bil v osmini finala dvoboj proti Estebanu Dorru precej bolj enostranski.

"Vesel sem današnje zmage, vedel sem, da bo obračun težek, sploh glede na to, da so pogoji težki, saj je v dvorani veliko vlažnosti, zato so žogice in gume mokre, tako da se ne da igrati najboljši namizni tenis. Ampak na koncu je najbolj pomembna zmaga, preboj v četrtfinale," je po zmagi nad Francozom dejal Jorgić.

Jorgić, ki na svetovni lestvici zaseda 19. mesto, se bo v četrtfinalu pomeril z 21-letnim Nemcem Kayem Stumperjem, 159. igralcem s svetovne lestvice.

"Tudi s Stumperjem sem do zdaj igral le enkrat, in sicer lani, v ligi prvakov, ko sem ga premagal. Za zdaj na tem turnirju kaže vrhunske igre, premagal je tudi Udo, da pa njega premagaš, moraš res prikazati dobro igro. Čaka me torej močan nasprotnik, ki dobro igra z obeh strani, zato ga bom moral umiriti in igrati svojo igro. Upam, da se uvrstim v polfinale, kar pa ne bo lahko, v vsakem primeru pa bom moral pokazati še boljšo igro kot danes," pa je Jorgić dejal o nasprotniku v četrtfinalu.

Mladi Stumper, ki v nemški bundesligi igra za prvaka Borussio Düsseldorf, je v osmini finala gladko, s 3:0 izločil Francoza Floriana Bourrassauda, 197. igralca na svetu.

