Daniel Berger zmagovalec prvega koronskega golf turnirja v ZDA

Prvi turnir po več kot treh mesecih premora je potekal brez gledalcev in ob strogih higienskih pravilih. Igralci in celotno osebje, ki je bilo na in ob igrišču, je moralo vsak dan opraviti zdravniški pregled.

Zmage, tretje v karieri na najmočnejši seriji turnirjev na svetu, se je veselil Berger, ki je v končnici premagal rojaka Collina Morikawo. Oba sta zasenčila elitno konkurenco. Na startu so bili namreč vsi najboljši golfisti, vključno s prvimi petimi s svetovne lestvice, Roryjem McIlroyem, Jonom Rahmom, Brooksom Koepko, Justinom Thomasom in Dustinom Johnsonom.

"Čeprav ob sebi nismo imeli gledalcev, je bilo vzdušje fenomenalno. Vsi igralci smo se namreč zavedali, da nas preko televizijskih zaslonov gledajo milijoni ljudi, zato smo se skušali obnašati, kot da so ti na igrišču in nas spodbujajo," je dejal Berger, ki je z zmago s 107. mesta na svetu skočil na 31.

Serija PGA se bo nadaljevala ta teden v Južni Karolini, prvi turnir velike četverice, prvenstvo PGA, ki bi moralo biti maja, pa je v programu v začetku avgusta v San Franciscu.