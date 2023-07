Daljinska plavalka Špela Perše že na Japonskem

"V bazenu je letos celo nekaj hitrejša kot pretekla leta, a tekma v daljinskem plavanju je v valovih in neposrednem kontaktu s tekmeci seveda nekaj povsem drugega. Pozitivno je, da je zelo hitra. Ima tudi normo B za nastop na 1500 m v bazenu, a odločila se je pač za drug šport," je pred sobotno tekmo Špele Jurše na olimpijski 10-kilometrski razdalji povedal trener radovljiškega kluba Alen Kramar.

Jasen cilj je uvrstitev do 16. mesta, pa tudi stik s konkurenco, saj bo na prihodnjem SP februarja prihodnje leto v Dohi Gorenjka lovila normo za tretji nastop na olimpijskih igrah, po Rio de Janeiru 2016 in Tokiu 2020. Da so cilji realni, je plavalka, ki bo avgusta praznovala svoj 27. rojstni dan, letos dokazala z 12. mestom na svetovnem pokalu v Somabayu v Egiptu in 16. v Italiji.

Kramarja ni strah valov

Alen Kramar je trener radovljiškega kluba. Foto: Vid Ponikvar V Fukuoki si bodo nastop v Parizu priplavali le najboljši trije, na prihodnjem SP bo na voljo 13 novih vozovnic, skupaj pa na olimpijskih igrah lahko nastopa po 25 daljinskih plavalcev in plavalk.

"Špela letos ni imela zdravstvenih težav in izredno dobro je trenirala na vseh treh višinskih pripravah. Tudi tukaj vse kaže, da se forma dviga. V zadnjih dneh pred nastopom bova testirala le še progo v morju, kjer naj bi bila temperatura s 24 stopinjami kar idealna," je še dejal Kramar in povedal, da ga ni strah valov, ki so v morju običajno višji kot v jezerih, saj se njegova varovanka v takih razmerah dobro znajde.

"Konkurenca je znana. Na startu so vsi najboljši. Mislim pa, da zna tudi Špela lepo odplavati," je sklenil Kramar, ki bo na SP tekmovalko nato pripravil še na torkov nastop na petkilometrski razdalji.