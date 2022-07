Hat-tricka zmag Garnbretove, Potočar po ogledu posnetka brez stopničk

Janja Garnbret je zmagala še v finalu tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Chamonixu v Franciji. To je njena tretja zmaga v sezoni v težavnosti po vrsti. Olimpijska šampionka je pred tem zmagala tudi v Innsbrucku in Villarsu.

Najuspešnejša športna plezalka v karavani Janja Garnbret je zabeležila 52. uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu. To je njena že 35. zmaga v svetovnem pokalu v športnem plezanju, 21. v težavnosti, 14 jih ima v balvanih. Uspeh Garnbretove je dopolnila druga slovenska finalistka Mia Krampl z osmim mestom.

"V finalu sem plezala tekoče, takrat, ko vem, da so punce pred mamo že osvojile vrh, sem lahko precej nervozna, ampak tokrat sem bila super mirna in sproščena. Sem pa plezala previdno, ker sem vedela, da moram splezati do vrha smeri. Vendar pa je bil zadnji del smeri res lahek," je v prvem odzivu po zmagi dejala olimpijska in šestkratna svetovna prvakinja.

Tokratno tekmovanje v Chamonixu so zaznamovale precej lahke smeri, v kvalifikacijah, polfinalu in finalu. V finalu so štiri plezalke, vključno z najboljšo Slovenko, osvojile vrh smeri. Garnbretova je slavila na podlagi najbolj prepričljive predstave, ko je skozi celotno tekmovanje osvojila vrhove vseh smeri. Edina, ki bi lahko ogrozila njene zmago, je bila Natalia Grossman, ki je bila izenačena s Slovenko do finala. A Američanka, ki bi zmagala le, če bi prišla do vrha hitreje kot v štirih minutah in 13 sekundah, na koncu sploh ni osvojila vrha in je padla na višini 43+.

Potočar blizu prvim stopničkam v sezoni

Luka Potočar Foto: Grega Valančič/Sportida V moškem finalu je navdušil Luka Potočar, ki je bil zelo blizu prvim slovenskim moškim stopničkam v tej sezoni. Kazalo je, da bo 20-letni Jeseničan osvojil tretje mesto, a je tekmovalna žirija po pregledu posnetka isto višino, ki jo je zadržal Potočar, 29+, priznala tudi Američanu Seanu Baileyju, ki je nato stopil na stopničke. Potočar pa je še drugič v tej sezoni po Innsbrucku pristal tik pod njimi na četrtem mestu.

V moškem finalu je ostal vrh neosvojen. Zmagal je Čeh Adam Ondra z višino 39+, ki je v Chamonixu nastopil na svoji prvi veliki tekmi po lanskih olimpijskih igrah v Tokiu. Enako višino je dosegel tudi Japonec Taisei Homma, ki pa je bil drugi zaradi slabšega polfinala.

Pred evropskim prvenstvom avgusta v Münchnu bo na sporedu še ena tekma svetovnega pokala v težavnosti, in sicer 22. in 23. julija v Brianconu, prav tako v Franciji.