Bronasta figura v poklon olimpijcu Miru Cerarju

Kot so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS), ki so organizirali prireditev skupaj z grosupeljsko občino, je legendarni telovadec Miro Cerar zbrane pred športno dvorano Brinje, med katerimi je bil tudi predsednik Borut Pahor, nagovoril z mesedami: "To spominsko obeležje vidim v luči zlitja moči, spretnosti, osredotočenosti, miselnega sledenja točnosti, upornosti, ravnotežja ter lepote telesa in duha. Vse to združeno v gibalno celoto."

Obeležje vidi tudi kot poklon svojemu športu, gimnastiki. "To vidim tudi kot poklon telovadbi - gimnastiki in njeni vsestranskosti. Poklon številnim generacijam telovadcev in telovadk, med katerimi je tudi naša moška vrsta s svetovnega prvenstva leta 1970 v Ljubljani, ki so jo ob meni sestavljali še Janez Brodnik, Miloš Vratič, Milenko Kersnič, Avgust Kiselj, Drago Šoštarič in Tine Šrot."

Cerar ni pozabil omeniti trenerjev Janeza Šlibarja, pokojnega Semjona Karageziana ter Jožeta Senice, medtem ko sta v ženski ekipi na Cerarjevem zadnjem SP v Ljubljani tekmovali Marlenka Kovač in Vida Perišič.

Ob današnjem rojstnem dnevu smo se olimpioniku Miroslavu Cerarju v družbi visokih gostov z otvoritvijo spomeniškega obeležja poklonili v Grosuplju 👏

Nekdanji telovadec je izjemno kariero, v kateri je osvojil 30 kolajn na največjih tekmovanjih, od tega 16 zlatih, dvakrat je bil olimpijski prvak, štirikrat svetovni in desetkrat evropski prvak, končal pred domačimi navijači. Športu je v slovo pomahal v Hali Tivoli, kjer je osvojil nov naslov svetovnega prvaka na konju z ročaji.

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec se še danes spomni, kako je kot 12-leten fantič z občudovanjem spremljal Cerarjev prvi zlati nastop na olimpijskih igrah leta 1964 v Tokiu. "Takrat si niti v sanjah nisem predstavljal, da bom nekoč v prihodnosti postal tvoj športni tovariš in prijatelj. Vse, kar si meni kot vzornik podaril osebno s svojim prefinjenim, poštenim načinom življenja, športnimi dosežki in prijateljskim odnosom, se preprosto ne da opisati. Naj tvoje spominsko obeležje še bolj strne slovenske športne vrste in slovenski narod."

V svojem govoru je veličino slavljenca povzel tudi predsednik Pahor: "Zelo redko se zgodi, da stojimo pred zvezdnikom in njegovim spomenikom. In to je mogoče le zato, ker so nesmrtni. Miroslav Cerar je izjemen športnik in izjemna osebnost, ki je v času svojega življenja postal legenda. Izražamo občudovanje in hvaležnost za vašo vlogo v naši skupnosti, ki ste jo zaznamovali s svojim življenjem in zgledom."