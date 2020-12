Med boksarskima težkašema Anthonyjem Joshuo in Kubratom Pulevom, ki se bosta v soboto zvečer v Londonu spopadla za naslov svetovnega prvaka po različicah WBA, IBF, WBO in IBO, je bilo vroče že na srečanju po uradnem tehtanju, kmalu pa bosta od besed prešla k dejanjem. "Spoštujem te, ampak zadnji dan si svetovni prvak," je šampionu zabrusil bolgarski izzivalec.

Britanski boksarski as Anthony Joshua bo jutri zvečer v Londonu branil šampionske pasove organizacij WBA, IBF, WBO in IBO, ki jih je pred več kot enim letom vzel Andyju Ruizu, Američanu, ki je pol leta pred tem osupnil svetovno javnost in Joshuo ujel na levi nogi. Enaintridesetletni Anglež je tako lani doživel sploh prvi poraz, odkar je leta 2013 stopil med profesionalce, zdaj pa mu obvezni izzivalec Kubrat Pulev obljublja, da bo v soboto doživel še drugega.

"Zadnji dan si svetovni prvak!"

"Si olimpijski in svetovni prvak, spoštujem te, ampak jutri ti bom pokazal, da sem boljši. Zadnji dan si svetovni prvak," je 39-letni Bolgar z vzdevkom Kobra zabrusil Joshui, ta pa seveda ob teh besedah ni ostal miren. "Ne otresaj gobca, pokaži raje, kaj zmoreš," mu je odvrnil olimpijski prvak iz Londona 2012, preden so med razburjena borca stopili redarji in preprečili, da bi od besed k dejanjem prešla dan prezgodaj.

Dvoboj Joshua – Pulev bi se moral zgoditi že leta 2017, pa je bil zaradi poškodbe Bolgara odpovedan. Drugi termin je bil junij 2020, pa je bil prestavljen zaradi pandemije koronavirusa, zdaj pa je vse pripravljeno za veliki spopad. Pulev ima na računu 28 zmag in le en poraz, ki mu ga je leta 2014 zadal Vladimir Kličko, prepričan pa je, da je veliko boljši boksar kot Joshua.

"Veliko je govoril in grozil, zdaj pa mora to podpreti z dejanji"

Ta – tudi on se je leta 2017 pomeril z velikim Vladimirjem Kličkom in ga na spektaklu na štadionu Wembley tudi premagal – se ne zmeni za grožnje. "Videl sem že veliko borcev, ki so veliko govorili, pa nato dobili porcijo v ringu. Tudi Kubrat ima priložnost, da v ringu pokaže, iz kakšnega testa je. Veliko je govoril in grozil, zdaj pa mora to podpreti z dejanji. Naštudiral sem ga. Misli, da je bojevnik, ampak jutri bo soočen s pravim. Ko ljudje stopijo z menoj v ring, so zelo samozavestni, potem pa jim vzamem dušo," pa je novinarjem razlagal Joshua, ki bo lovil 24. poklicno zmago.

