Joshua in Pulev se bosta na Wembleyju borila pred gledalci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anthony Joshua (na fotografiji) in Kubrat Pulev bosta 12. decembra v Areni Wembley lahko boksala neposredno pred navijači.

Anthony Joshua (na fotografiji) in Kubrat Pulev bosta 12. decembra v Areni Wembley lahko boksala neposredno pred navijači. Foto: Guliver/Getty Images

Boksarski dvoboj za svetovnega prvaka v težki kategoriji med Angležem Anthonyjem Joshuo in Bolgarom Kubratom Pulevom, ki bo 12. decembra v Areni Wembley v Londonu, bo lahko spremljalo 1000 gledalcev, je sporočil promotor Eddie Hearn.

"Ne morem povedati, kako srečen sem, da se gledalci vračajo na boksarske dvoboje. To je najbrž najbolj pozitivna vest za naš šport v zadnjih mesecih," je bil navdušen Hearn. Gledalci so bili na boksarskih dvobojih zadnjič prisotni pred desetimi meseci.

Dvoboj Puleva in Joshue, ki bo branil naslov prvaka po različicah IBF, WBA, WBO in IBO, bi se moral odviti že leta 2017 na stadionu v Cardiffu, kjer si bi ga ogledalo 80.000 gledalcev, a so ga zaradi poškodbe Bolgara odpovedali.

Zaradi epidemije covida-19 so morali nato prestaviti še načrtovan junijski spektakel na stadionu Tottenhama v Londonu.

Preberite še: