Tisoč pogumnežev na SP v Blejskem jezeru

To je že drugo svetovno prvenstvo v zimskem plavanju, ki ga Bled gosti v zadnjih treh letih. V začetku leta 2020 jim je namreč na Bledu uspelo izpeljati tekmovanje še tik pred izbruhom pandemije covid-19. Svetovno prvenstvo za leto 2022 so najprej dodelili ruskemu mestu Petrozavodsk, vendar so mu ga zaradi kasnejših dogodkov odvzeli in ponovno dodelili Bledu.

Kot je povedala Urška Klinar iz šenčurskega podjetja Si Sport, ki tekmovanje organizira, so prvenstvo leta 2020 uspešno izpeljali. Zbralo se je več kot 1.100 udeležencev in tej številki so se približali tudi letos. Prijavljenih je okoli tisoč udeležencev iz 31 držav z vsega sveta. "Zimsko plavanje je prestopilo meje držav s hladnejšim podnebjem in že postalo svetovni šport," je izpostavila Klinar.

Največ udeležencev prvenstva prihaja iz Finske, Velike Britanije, Nemčije in Danske, nekaj jih je tudi iz Argentine, Mongolije in Maroka. Registriranih je deset slovenskih tekmovalcev, med njimi tudi nekdanji olimpijec Luka Turk. Najstarejši udeleženec tekmovanja bo kmalu dopolnil 88, najstarejša udeleženka pa 79 let.

Osnovni skok v jezero in 25 ter 50 metrov prostega plavanja brez merjenja časa so primerni za vse pogumne. Ljubitelji zimskega plavanja se bodo lahko povezali tudi v štafete ali ekipni plavalni nastop. Skupaj bo v petih dneh na sporedu 17 disciplin, od tega 12 tekmovalnih, to so 25 metrov prosto, prsno in delfin, prosto in prsno na 50, 100 in 200 metrov ter prosto na 450 metrov.

Na kilometrski The Bled Swim

Za najbolje pripravljene bo na voljo tudi disciplina daljinskega plavanja na en kilometer, ki je posebnost Bleda in je po njem tudi poimenovana The Bled Swim. Tekmovanje se bo začelo v torek s prav to, najdaljšo disciplino, ki se bo odvijala zunaj 25-metrskega bazena v Mali Zaki, kjer bo tekmovanje v preostalih disciplinah.

Med pomembnimi dejavniki pri organizaciji tekmovanja je tudi vreme, je izpostavila Klinarjeva, ki je vesela, da se je shladilo in da je na prizorišču snežna kulisa. Leta 2020 so namreč imeli nekaj težav s pretoplim vremenom. Za tekmovalce, ki se potegujejo za rekorde in dobre rezultate, je namreč pomembna temperatura vode, ki naj bi se gibala med tremi in petimi stopinjami Celzija.

Trenutno je voda v Blejskem jezeru na zgornji meji. Pred leti, ko je Bled že organiziral tudi tekme za svetovni pokal v zimskem plavanju, pa se je že dogajalo, da so morali iz zaledenelega Blejskega jezera izrezati del ledu.

Uporaba neoprena ni dovoljena

Tekmovalci bodo skladno s predpisi plavali samo s plavalnimi očali, kopalkami in plavalno kapo iz lateksa ali silikona, uporaba neoprena pa ni dovoljena. Po plavanju v mrzli vodi se bodo ogreli v savnah in džakuziju ter s toplim čajem.

Organizacijo 13. svetovnega prvenstva v zimskem plavanju na Bledu podpira Slovenska turistična organizacija. Tekmovanja so veseli tudi v Turizmu Bled, kjer so prepričani, da je Bled eno najlepših prizorišč tekmovanj v koledarju mednarodne zveze za zimsko plavanje.

Kot je izpostavila v. d. direktorice Turizma Bled Romana Purkart, je za Bled izjemno pomembno, da tekmovanje traja teden dni in da tekmovalci s seboj pripeljejo tudi družine in prijatelje. Poleg tega so to gostje, ki jih zanimajo lokalna kulinarika in druge posebnosti kraja, zato bodo v Malo Zako preselili tudi nekaj hišic z lokalno ponudbo, ki so bile pred tem postavljene na jezerski promenadi.

Športna tekmovanja pomembno prispevajo k dobri turistični zasedenosti Bleda to zimo. Dober obisk se je začel decembra z Zimsko pravljico, nadaljeval s tekmovanji v biatlonu na Pokljuki, po prvenstvu v zimskem plavanju bodo sledile zimske šolske počitnice, nato pa že nordijsko svetovno prvenstvo v Planici.