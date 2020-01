Bo pomanjkanje denarja boksarjem iz BiH preprečilo olimpijski nastop?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bosna in Hercegovina bo bržkone ostala brez boksarjev na olimpijskem turnirju v Tokiu. Kot poroča časnik Dnevni Avaz, na zvezi trenutno ni denarja, da bi se osmerica tekmovalcev udeležila kvalifikacijskega turnirja. Vsaj peterica ima po mnenju medijev možnost, da si zagotovi olimpijski nastop.

Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, imajo skoraj vse športne zveze v BiH težave zaradi neurejenega financiranja športa na državni ravni, ki je še vedno odvisno od državnih entitet.

"Za športnike in nas trenerje je situacija zelo žalostna. Od osmih borcev, ki bi jih lahko prijavili na kvalifikacijski turnir v Londonu, imajo vsaj štirje ali pa pet priložnost, da si zagotovijo nastop na igrah. Do zdaj smo bili odvisni od podpore lokalnih skupnosti, država pa je enostavno pozabila na ta olimpijski šport. Ne verjamem, da si bi kdo od tekmovalcev lahko drag nastop plačal sam, a to je edina priložnost za pot v Tokio," je selektorja reprezentance Almedina Fetahovića povzel časnik.

