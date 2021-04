Kvartet superligašev s popolnim izkupičkom

Po sobotnem uvodnem krogu so v nedeljo dopoldne balinarski superligaši odigrali še obračune drugega kroga nove sezone. Po uvodnem vikendu so v najboljšem položaju zasedbe Skale, Agrochem Hrasta, Velenja in Zabič.

V skupini A je sežanska Skala zabeležila še drugo zmago proti Postojnčanom in potrdila, da se lahko po lanskem naslovu tudi letos nadeja vidnim dosežkom. V sežanski zasedbi se je v nedeljo najbolj izkazal mladi reprezentant Gašper Povh s 43 točkami v hitrostnem zbijanju, dvoboj pa je bil odločen že pred zadnjimi igrami. Po šokantnem sobotnem porazu na domačem igrišču so Škofjeločani odločni krenili v bitko za prve točke in proti Velenjčanom na gostovanju povedli z 1:7, a se knapi niso predali. Z zmagama Jasmina Čauševića in Zorana Rednaka v hitrostnem zbijanju so znižali na 5:7 ter Gorenjcem niso pustili, da bi se ponovno odlepili na varno prednost. Trata je v končnico tekme vstopila z minimalnim vodstvom, ki so ga novinci uspeli izničiti in z drugo tesno zmago zaenkrat predstavljajo največje presenečenje sezone.

Še drugi par točk so proti Ilirski Bistrici osvojili Kobjeglavci, ki so v balinarski dvorani v Novi Gorici prevladovali skozi celoten dvoboj. Gregor Sever je v igri v krog zabeležil 28 točk, Erik Čeh je v hitrostnem zbijanju zadel 42 krogel, v isti disciplini sta si Jaka Štremfel in Martin Zdauc s po 43 zadetki razdelila točki, bistriška štafeta Martin Zdauc - Andrej Kastelic pa je za uteho ob porazu v štafeti zbrala 50 točk. Podobno kot v soboto je bil tudi v nedeljo obračun med Aikea Anteno in Zabičami odločen šele v končnici. Za razlike od sobote so Zabiče vodile večji del tekme in v končnici z zadnjo približalo kroglo Antona Fabca prišle do tesne zmage, ki jim bo olajšala nadaljevanje sezone.

Super liga, 1. krog:



Skupina A:

Trata – Velenje Premogovnik 12:14

Postojna. – Skala 7:19

Krim prost.



Skupina B:

Ilirska Bistrica – Agrochem Hrast 12:14

Zabiče – Aikea Antena 14:12

Marjetica Koper prosta.



Super liga, 2. krog: Skupina A:

Velenje Premogovnik – Trata 14:12

Skala – Postojna 24:2

Krim prost.



Skupina B:

Agrochem Hrast – Ilirska Bistrica 23:3

Aikea Antena – Zabiče 12:14

Marjetica Koper prosta.