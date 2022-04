Babnikova na prvem majorju sezone trenutno 16.

Prvi od petih majorjev za ženske se je za 18-letno Babnikovo začel zelo uspešno s tremi "birdieji" na prvih štirih luknjah, nato pa je bolj ali manj držala stik s parom igrišča za uvrstitev med najboljšimi. Udarec nad parom je imela na tretji in 15. luknji igrišča v bližini Palm Springsa.

Po prvem dnevu vodita Američanka Kupcho in Avstralka Lee, ki imata udarec naskoka pred lansko zmagovalko takrat še turnirja pod imenom ANA Inspiration, Tajko Paphangkorn "Patty" Tavatanakit. Najboljšim trem sledi skupina šestih golfistk s štirimi udarci pod parom igrišča, ki je pri 72 udarcih.

Za Babnikovo (109. na svetovni lestvici) je to tretji nastop na največjih ženskih turnirjih in prvi na ameriških tleh. Po pisanju Golf zveze Slovenije je 18-letnici ta nastop omogočila odločitev organizatorjev, ki so igranje na zelenicah kluba Mission Hills omogočili po dvema golfistkama iz evropske, japonske in korejske profesionalne serije. Babnikova je bila v evropski lani skupno druga.

Osemnajstletna Ljubljančanka je lani na majorjih debitirala na prvenstvu Evian v Franciji ter nato nastopila še na OP Velike Britanije. Na obeh turnirjih je nastope končala po drugem dnevu, saj se ji ni uspelo uvrstiti v nadaljevanje tekmovanja po drugem dnevu.

Drugi dan turnirja v Kaliforniji se bo začel ob 16.15, edina slovenska predstavnica pa bo na zelenice stopila ob 22.59.