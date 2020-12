Ana Belac brez finalnega dela US Opna

Za 23-letno Portorožanko je bil to največji turnir v njeni kratki profesionalni karieri, hkrati pa nagrada za izjemne predstave v 2020. Od aprila letos, ko je prestopila med profesionalne igralke, je bil to šele njen drugi turnir, na katerem se ni prebila v rez ali zgornjo polovico nastopajočih, ki tekmovanje nadaljujejo še dva dni.

Na US Opnu, ki je eden od petih največjih turnirjev v sezoni, tako imenovan major, in hkrati najstarejši med njimi, je v vodstvu Japonka Hinako Shibuno (-7), druga je švedska amaterka Linn Grant (-4), ki je konec septembra igrala v Sloveniji na evropskem prvenstvu, tretje mesto pa si z minus 3 delijo domačinke Kaitlyn Papp, Megan Khang in Amy Olson.

Zahtevni pogoji za igro so bili previsok zalogaj tudi za preostale štiri igralke, ki so si tako kot Ana Belac nastop na US Opnu zagotovile z dobrimi igrami na turneji Symetra. Uvrstitev v finalni del (+3) pa so med drugimi zgrešile tudi najboljša igralka evropske turneje Danka Emily Pedersen ter domači favoritinji Lexi Thompson in tretja igralka sveta Nelly Korda.

