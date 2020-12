Orjaški aligator se je sprehodil po golfišču #video

Tyler Stolting, eden izmed zaposlenih na golfišču Valencia Golf & Country Club v mestu Naples na Floridi, je sredi novembra med obhodom igrišča opazil nenavaden prizor, poroča CNN. Čeprav aligatorji niso redki obiskovalci prostranih zelenic na Floridi, tako velikega Stolting še ni srečal.

Številni so se na družbenem omrežju Twitter celo spraševali, ali gre za resnični posnetek oziroma resnično žival. A po zatrjevanju Davida Steena, floridskega strokovnjaka za plazilce, na posnetku ni nič nenavadnega ali izjemnega. Po njegovih besedah gre za uspešno zgodbo o ohranjanju živalskih vrst.

Znan je dogodek izpred treh let, ko je eden izmed udeležencev profesionalnega turnirja v golfu v Orlandu na Floridi iz dremeža na robu igrišča zbudil aligatorja, ta pa je odskočil v vodni kanal. Dejal je, da je to naredil že večkrat.

See you later, alligator pic.twitter.com/e08KiYAylY