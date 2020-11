Neverjetno: na hrvaškem otoku odkrili krokodila #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lastnik čolna v kraju Bargujac na jugovzhodni obali hrvaškega otoka Vis je bil presenečen, ko je v četrtek na premcu svojega plovila zagledal krokodila. Žival je bila mrtva. V skladu z navodili pristojnih inštitucij so poginulega krokodila prepeljali v Split na dodatne preiskave, so potrdili v viškem komunalnem podjetju Gradina.

"Ne gre za fotografijo s potovanja na reki Nil. Ta krokodil je bil na čolnu v Bargujcu. Očitno gre za hišnega ljubljenčka. Ljudje moji, ali je to sploh mogoče," piše ob fotografiji majhnega krokodila na strani Moj otok Vis na Facebooku. Krokodila so fotografirali na kamniti obali v bližini čolna, na katerem so ga našli.

Ovo nije fotografija sa putovanja Nilom. Ovaj krokodil osvanuo je jutros na pramcu broda u Bargujcu. Očito nečiji kućni ljubimac. Ljudi moji zar je i to moguće?!?!? Objavil/a Moj otok Vis dne Četrtek, 26. november 2020

Fotografija se je nato hitro razširila po hrvaških medijih, ki niso bili prepričani, ali gre za resnično žival, igračo ali nagačenega krokodila. V viškem komunalnem podjetju Gradina so danes za STA potrdili, da je šlo za manjšega krokodila, ki je že poginil, ko ga je našel lastnik čolna. Kot so dodali, so v skladu z veterinarskimi navodili truplo živali prepeljali v Split, kjer bodo izvedenci poskušali izvedeti kaj več o krokodilu.

Na Visu ne vedo, da bi imel kdo od otočanov krokodila za hišnega ljubljenčka, zato niso znane vse okoliščine, kako se je žival znašla na otoku, so še povedali v Gradini. O dogodku so obvestili tudi policijo. Medtem se pod fotografijo krokodila na Facebooku vrstijo različni komentarji, med katerimi je tudi tisti, da gre za "covidnega redarja," piše STA.