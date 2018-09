Nemško konjeništvo pretresa afera spolnih zlorab

Glavno vlogo v škandalu naj bi imel neimenovani član nemške reprezentance. Ta naj bi med tekmami opijanil ženske in jih spolno zlorabil, je zapisano v izjavi tožilstva, ki ni razkrilo, ali je to počel sam ali še s kom drugim.

Nemški dnevnik Der Spiegel trdi, da naj bi za škandalom stala skupina nemških konjenikov. Der Spiegel piše, da tožilstvo preiskuje obtožbe neimenovane žrtve med evropskim prvenstvom, ki je potekalo v slovaškem Samorinu.

"Predolgo smo si zatiskali oči"

Vodja nemške zveze za konjeništvo Soenke Lauterbach je potrdil, da je 18-letni reprezentant že dobil 18-mesečno prepoved zaradi sodelovanje v zlorabi. Ob tem je povedal, da se je v nemškem konjeništvu za škandal vedelo, kar je potrdil tudi nekdanji štirikratni olimpijski prvak Ludger Beerbaum. "Predolgo smo si zatiskali oči. Za to so odgovorni starši, trenerji in tisti, ki so na čelu zveze. Vsi bodo morali prevzeti odgovornost. Vse, ki so med turnirji uživali alkohol, bi morali izključiti. Če se je to dogajalo večkrat, bi morali dobiti daljše prepovedi," je dejal za tiskovno agencijo SID.

