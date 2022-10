Štirje Slovenci v Abu Dabiju, Kajzerjeva izpušča del sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Judoisti bodo sezono ta konec tedna nadaljevali na grand slamu v Abu Dabiju, kjer bodo v konkurenci 440 tekmovalcev iz 66 držav nastopili tudi štirje slovenski reprezentanti. Med njimi ne bo Kaje Kajzer, ki jo po nedavni poškodbi noge na SP čaka šest do sedem tednov dela po močno prilagojenem programu.

Kot prva bo na tatamije v Združenih arabskih emiratih že v petek stopila Maruša Štangar v kategoriji do 48 kilogramov, v kategoriji do 70 kilogramov bo nato v soboto stopila Anka Pogačnik, v nedeljo pa v kategoriji do 78 kg še Metka Lobnik. V nedeljo se bo kot edini predstavnik v moških kategorijah na blazinah pomeril tudi Enej Marinič v kategoriji nad 100 kilogramov.

Teden dni kasneje bo del reprezentance nastopil še na svetovnem pokalu v Perthu, kjer bodo tekmovalci po političnih spremembah v organiziranosti juda v tem delu sveta prejeli enake točke kot na grand prixih. V začetku novembra sledi še tekma v Bakuju, konec decembra pa bodo najboljši sezono končali na mastersu v Izraelu.

Kajzerjeva upa na nastop v Izraelu

Kaja Kajzer okreva po poškodbi noge. Foto: Urban Urbanc/Sportida Nastop na mastersu je tudi želja Ljubljančanke Kaje Kajzer. Tekmovalka Bežigrada si je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Uzbekistanu poškodovala nogo in bo šest do sedem tednov morala delati po močno prilagojenem programu.

"Na srečo je meniskus v redu, po drugi strani pa imam po domače povedano udarnino na kosti in noge vsaj šest do sedem tednov ne smem močneje obremenjevati. Po prilagojenem programu sicer treniram, tekme pa ne pridejo v poštev. Upam, da se poškodba zaceli in da bom v Izraelu lahko tekmovala," je povedala Kajzerjeva.