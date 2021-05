Mladi Slovenci boljši od štirih "nekdanjih bratov"

Slovenska reprezentanca do 20 let je v Črni gori premagala vse štiri tekmece.

Slovenska reprezentanca do 20 let je v Črni gori premagala vse štiri tekmece. Foto: BZS

Slovenska moška balinarska reprezentanca je slavila na mednarodnem ABC peteroboju U-20 v črnogorskem Tivtu, kjer je nastopilo pet izbranih vrst do 20 let iz držav, nastalih na pogorišču nekdanje Jugoslavije. Slovenija je vknjižila stoodstotni izkupiček, saj je od petka do nedelja premagala vse štiri tekmece.

Prvi mednarodni balinarski turnir po dolgem premoru je prinesel veliko slavje slovenske moške reprezentance do 20 let. Na Adriatic Bocce Confederation peteroboju v črnogorskem mestu Tivto so Slovenci v petek popoldne premagali domačine z 8:4, v soboto tako Srbijo kot Bosno in Hercegovino z 12:0, v nedeljskem zadnjem krogu pa še Hrvaško z 10:2 in prepričljivo osvojili prvo mesto pred Črno Goro, Hrvaško, Srbijo ter Bosno in Hercegovino.

Selektor Anton Kosar in pomočnik Igor Istenič sta ponudila priložnost za igro Gašperju Povhu (Skala Sežana), Jaki Štremflu (Agrochem Hrast), Janu Guštinu (Agrochem Hrast), Luki Blaževiču (Jadran Izola), Matiji Poljancu (Kolektor Idrija) in Nejcu Čimžarju Žuranu (Center Kranj).

Končni vrstni red:



1. Slovenija 8 točk

2. Črna Gora 6

3. Hrvaška 4

4. Srbija 2

5. Bosna in Hercegovina 0 točk.