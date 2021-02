55. superbowl: Tom Brady ima priložnost za sedmi naslov prvaka

Nenavadna koronska sezona NFL se bo končala z obračunom dveh izjemnih "quarterbackov". Brady je v finalu že desetič v karieri, naslov je z nekdanjim moštvo New England Patriots osvojil šestkrat, kar je največ v zgodovini med vsemi igralci.

V prvem letu po selitvi k Tampi pa ima 43-letnik priložnost za svoj že sedmi naslov prvaka. V 55. izdaji super bowla so njegovi Buccaneers tudi prva ekipa v zgodovini, ki bo uživala prednost domačega igrišča.

Kansas City, ki bo četrtič v finalu (ima dva naslova), velja za najboljšo ekipo v NFL - z napadom, ki ga je zelo težko ustaviti. Foto: Guliverimage

Kansas City, ki bo četrtič v finalu (ima dva naslova), velja za najboljšo ekipo v NFL - z napadom, ki ga je zelo težko ustaviti. Ekipa iz konference AFC je v rednem delu izgubila le dve tekmi. Če bi ji uspelo ubraniti naslov, bi se to zgodilo prvič po letu 2005, ko so naslov ubranili patrioti prav pod Bradyjevim vodstvom.

Kansas, 14 zmag in dva poraza v rednem delu, je sicer v končnici ob tem, ko je bil prost v prvem krogu, izločil Cleveland in Buffalo, Tampa, ki je redni del končala kot peta nosilka z 11 zmagami in petimi porazi, pa Washington, New Orleans in Green Bay. Ekipi sta se merili tudi v rednem delu sezone, s 27:24 je zmagal Kansas, ki je tudi tokrat favorit na stavnicah.

Na tribunah 25 tisoč gledalcev

Stadion Raymond James v Tampi bo kljub koronskim omejitvam več kot tretjinsko poln. Na stadionu bo lahko 25.000 gledalcev. Novi koronavirus je omejil ali spremenil tudi nekatere tradicionalne dogodke ob in v super bowlu. A vseeno bodo izpeljali zvezdniški glasbeni nastop med polčasoma, katerega glavni akter bo kanadski pop zvezdnik The Weeknd. Eric Church in Jazmine Sullivan bosta odpela himno pred tekmo.