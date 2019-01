Zdravje legende se izboljšuje tako počasi, kot padajo njeni rekordi

Pet let po tem, ko je na francoskem smučišču Schumacher zapeljal z urejene proge in tam padel ter z glavo tako močno udaril v eno od skal, da mu je zaščitno čelado razpolovilo, je jasno le to, da je imel usodnega 29. decembra 2013 veliko srečo, da je sploh preživel, da so ga leta 2014 zbudili iz kome in da (še) ne more hoditi.

Špekulacije, izmišljotine, tožbe

To zadnje je leta 2016 na nemškem sodišču potrdil družinski odvetnik Schumacherjevih Felix Damm. Bil je priča v procesu proti nemškemu časniku Die Bunte, ki je v tistem času objavil novico, da Michael lahko hodi brez pomoči. "Pomembno je, da se takšne neresnice ne širijo in da ne dajemo lažnega upanja Michaelovim številnim navijačem," je tedaj dejal Damm.

29. decembra leta 2013 se je hudo ponesrečil na smučanju v Franciji. Foto: Reuters

In prav takšnih in drugačnih izmišljotin o Schumacherjevem stanju je bilo v teh petih letih ogromno. Vsake toliko kakšen od bolj "sumljivih" medijev objavi senzacionalno novico, od tega, da je Schumacher umrl, da je shodil, da ga je žena preselila na Majorko, da je družina bankrotirala, do zadnje, da ni več priklenjen na bolniško posteljo in da njegovo zdravljenje stane 55 tisoč evrov na teden.

"Lahko ste prepričani, da je Michael v najboljših rokah"

Uradno prav veliko novega ni znanega, je pa družina Schumacher ob Michaelovem 50. rojstnem dnevu podala izjavo za javnost, v kateri se zahvaljuje za podporo. "Lahko ste prepričani, da je Michael v najboljših rokah, saj mu zagotavljamo najboljšo mogočo oskrbo," je zapisala Corinna in dodala: "Prosimo tudi za razumevanje, da spoštujemo njegovo željo po ohranjanju zasebnosti, predvsem na področju zdravja. Hvala vsem za neizmerno podporo in želimo vam vse najboljše v letu 2019."

Varovanje zasebnosti Schumacherjevi jemljejo izjemno resno, molčijo pa tudi družinski prijatelji, kot je predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze, v času Schumijevih največjih uspehov pa njegov šef pri Ferrariju Jean Todt. Ta je pred časom povedal, da si je skupaj z Michaelom ogledal dirko formule ena za VN Brazilije, to pa je vse. "Stanje se izboljšuje počasi, kar je povsem normalno glede na težo njegovih poškodb," je pred dvema letoma povedala Schumacherjeva menedžerka Sabine Kehm.

Še vedno je lastnik nekaterih osupljivih rekordov v formuli ena. Foto: Reuters

Poškodbe možganov so zoprna zadeva, najverjetneje Schumacher nikoli ne bo tak, kot je bil, pa je nekakšen povzetek mnenj številnih strokovnjakov, ki so za medije skozi leta poskušali osvetliti položaj, v katerem se je znašel velikan formule ena. Ob tem so seveda skoraj vsi ti strokovnjaki poudarili, da lahko o resničnem stanju le ugibajo in da je vsaka poškodba drugačna.

Fundacija Keep Fighting izdelala aplikacijo Virtualni muzej

Schumacher ima zagotovo najboljšo mogočo zdravstveno oskrbo, živi v Švici ob Ženevskem jezeru. Ob jubileju je družina napovedala nekaj zanimivosti. "Veseli smo, da lahko Michaelov 50. rojstni dan proslavimo skupaj z vsemi vami, in hvala, ker nam v teh težkih časih stojite ob strani. V zahvalo je fundacija Keep Fighting izdelala aplikacijo Virtualni muzej, s katero se bomo lahko skupaj spominjali Michaelovih uspehov. Michael je lahko ponosen na vse, kar je dosegel, in tudi mi smo zelo ponosni nanj. Skupaj z njegovim muzejem v Kölnu, objavami na družbenih omrežjih in nadaljevanjem njegovega humanitarnega dela zato ohranjamo spomin na njegove uspehe, njegove zmage in rekorde."

Vse Schumacherjeve zmage v F1:

So Schumijevi rekordi v nevarnosti?

In ti rekordi, ki so se še pred nekaj leti zdeli povsem nedotakljivi, se danes ne zdijo več. Schumacherjevih rekordnih sedem naslovov svetovnega prvaka bi utegnil ogroziti Lewis Hamilton (ima jih že pet), pa tudi Sebastian Vettel (ima štiri), Schumijevim osupljivim 91 zmagam je najbližje Hamilton (ima jih 73), Anglež pa je slavnega Nemca že prehitel v številu najboljših štartnih položajev (83:68). Schumijevi rekordi padajo počasi, zelo počasi, tako kot se izboljšuje njegovo zdravje.

