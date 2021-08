Žagar tokrat 13., zmaga Zmarzliku

Žagar je bil danes najprej četrti, naslednje vožnje ni končal, nato je še enkrat končal na zadnjem, četrtem mestu, v 16. skupini pa je popravil vtis in zmagal. V svoji zadnji vožnji je bil tretji in je spet ostal brez izločilih bojev. S štirimi točkami je končal na 13. mestu. Žagar ima v sezoni še 14. in 10. mesto iz Lublina, 13. in 15. iz Vroclava ter 11. in 12. iz Prage.

V boju za vrh pa je na koncu zanesljivo v finalu slavil Zmarzlik, ki je zmagal četrtič v sezoni in je tudi na vrhu skupnega seštevka. V tem ima 121 točk, tri več od Lagute, tretji pa je Lindgren s 96 točkami. Žagar je z 31 točkami ostal na 14. mestu.

Osma dirka svetovnega prvenstva v speedwayu (od skupno enajstih) bo v soboto, 28. avgusta, na stadionu Anatolij Stepanov v Toljatiju v Rusiji.