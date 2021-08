Rus prekinil zmagoviti niz Poljaka, Žagar 14.

Ta konec tedna je v poljskem Lublinu potekal tretji dvojček dirk v sezoni 2021. Potem ko so po dve dirki vozili že v Pragi in Vroclavu, so dirkači eno lublinsko odpeljali v petek, drugo pa danes. Na petkovi je tretjo zaporedno zmago dosegel svetovni prvak Zmarzlik in z njo tudi prevzel vodstvo v SP. Slovenski predstavnik v seriji Grand Prix Žagar pa je bil deseti, kar je bila doslej najboljša uvrstitev sezone.

Tudi danes je Žagar ostal na ravni dosedanjih nastopov. Polfinale oziroma preboj med osmerico najboljših na dirki ostaja neuresničena želja, na drugi lublinski dirki pa se je odrezal malenkost slabše kot v petek.

Začetek je bil sicer obetaven, po dveh tretjih mestih je v svoji tretji vožnji prišel do drugega mesta, zaostal je le za Dancem Leonom Madsnom. A nato se je ustavilo, v četrti vožnji je v družbi vodilnega v SP Zmarzlika ter letos zelo hitrih Rusov Emila Sajfutdinova in Lagute končal brez točke na četrtem mestu, v zadnji vožnji, ko je že bilo jasno, da mu je polfinale ušel, pa je nato v boju z Britancem Robertom Lambertom dobil še eno točko.

Tako je pet točk na koncu zadoščalo za 14. mesto, s čimer je Žagar dopolnil niz uvrstitev v sezoni: ob včerajšnjem desetem mestu ima namreč še 13. in 15. iz Vroclava ter 11. in 12. iz Prage.

Odločilni boji niso prinesli presenečenja; pravzaprav je šlo za ponovitev petkovega finala, saj so v zadnjo vožnjo prišli natančno isti dirkači kot 24 ur pred tem: Zmarzlik, domače presenečenje, dirkač z vabilom prireditelja Dominik Kubera, Šved Fredrik Lindgren in Laguta.

Razplet pa vendarle ni bil povsem enak. Spet je sicer na četrtem mestu obtičal Lindgren, v ospredju pa je domačo zmago (za Zmarzlika bi bila četrta zaporedna) z izjemnim prehitevalnim manevrom sredi vožnje preprečil Laguta. Zmarzlik je prišel do druge stopničke, mladi Kubera pa je petkovemu drugemu mestu dodal še današnje tretje.

Skupno je zdaj boj za vrh še bolj zanimiv. Današnja prvouvrščena sta na vrhu tudi v seštevku sezone, le da ima Zmarzlik le še točko naskoka (101-100). Tretji je zdaj Lindgren z 80, četrti pa Sajfutdinov z 79. Žagar je s tremi točkami za današnje 14. mesto zdaj pri skupno 27, kar ga uvršča na 14. mesto.

Naslednja dirka bo naslednji konec tedna v švedski Malilli, kjer pa bo prvič v sezoni na sporedu le ena dirka v soboto namesto letos bolj običajnega dvojčka.