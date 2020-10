Zadnja dirka sezone in naslov prvaka Zmarzliku, Žagar 14.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V poljskem Torunu se je z zadnjo, osmo dirko končalo letošnje svetovno prvenstvo v speedwayu. V skrajšani in zaradi novega koronavirusa močno spremenjeni sezoni je Poljak Bartosz Zmarzlik z zmago ubranil lanski naslov svetovnega prvaka. Slovenski dirkač Matej Žagar je zadnjo postajo sezone končal na 14. mestu.

Današnjo preizkušnjo je dobil Zmarzlik pred rojakom Maciejem Janowskim, tretji pa je bil Rus Artjom Laguta.

Zmarzlik je po petkovi sedmi dirki, ki je bila tudi v Torunu, imel osem točk naskoka pred Britancem Taiem Woffindnom ter deset pred Švedom Fredrikom Lindgrenom. Po zadnji dirki pa je po današnji zmagi slavil s 16 točkami prednosti.

Žagar že dlje časa ni imel več možnosti za visoko skupno uvrstitev v sezoni, danes pa se prav tako ni prebil v polfinale. Osmo mesto v Gorzowu ostaja njegova najboljša uvrstitev leta 2020. Kljub ne najboljši sezoni pa bo Žagar v SP nastopil tudi naslednje leto, saj je poleti zmagal v kvalifikacijah za SP 2021. Letošnjo sezono je končal na 11. mestu s 46 točkami.

Slovenskemu prvaku ni šlo

Tudi na zadnji dirki sezone 18-kratnemu slovenskemu prvaku ni šlo. Potem ko je v dosedanjem delu sezone le enkrat prišel do polfinala, je bil tudi danes daleč od mest, ki omogočajo boj za zmago. V predtekmovanju je bil le enkrat drugi in enkrat tretji, dvakrat pa vožnje ni končal, tako da je iztržil le 14. mesto in tri točke v SP.

V ospredju pa je bilo vse podrejeno Zmarzliku. Navijači v Torunu so bili prepričani v njegov uspeh, branilec naslova pa jih ni razočaral. Zanesljivo se je prebil v polfinale, tam pa je simbolično obračunal tudi s tekmecema, ki sta še ostala v boju za naslov. Lindgren ga je sicer premagal, toda že z uvrstitvijo v finale je zbral dovolj točk, da je lahko proslavil naslov prvaka. Woffinden je bil tretji.

"Neverjeten občutek, spet sem na vrhu. Že včeraj se po padcu nisem najbolje počutil, a sem dal vse od sebe. Izjemno, sem dvojni svetovni prvak, neverjetno. Kar težko zbiram občutke. Sanje so se mi uresničile, nekoč sem občudoval dirkače, ki so bili junaki speedwaya, zdaj pa sem sam svetovni prvak. Še zdaj komaj verjamem," je po drugem mestu v polfinalu, ko je bilo dokončno jasno, da mu naslov ne more več utiri, dejal ljubljenec navijačev.

Bartosz Zmarzlik obronił tytuł mistrza świata! Polak przeszedł do historiihttps://t.co/IvkaFS1LJz — Sport.pl (@sportpl) October 3, 2020

Poljska veselica

V velikem finalu, vanj sta se iz drugega polfinala uvrstila še Janowski in Laguta, je nato dodal le še piko na i. Prepričljivo je zmagal in tako na najboljši možen način končal nenavadno sezono 2020 ter skupaj z navijači lahko dvakrat zapel poljsko himno - najprej za zmago na dirki, potem še za naslov prvaka.

Bartosz Zmarzlik je tretji svetovni prvak iz Poljske in prvi Poljak z dvojno krono. Pred njim sta bila po enkrat najboljša na svetu le Jerzy Szczakiel (1973) in Tomasz Gollob (2010). Zmarzlik je z novim naslovom potrdil status enega najboljših dirkačev zadnjih let, saj je bil pred dvojnim naslovom prvaka leta 2018 podprvak, leta 2016 pa tretji v SP.

Navijači v Torunu pa so za konec sezone dobili še dodatno vožnjo. Ker je Lindgren v finalu padel in bil četrti, se je po točkah v skupnem seštevku izenačil z Woffindnom in o naslovu podprvaka je odločala dodatna vožnja, ki jo je dobil Britanec, s tem pa tudi srebrno medaljo, bron je ostal Švedu.

Dirka pa je bila pomembna tudi za vrstni red prve šesterice, ki si je v tej sezoni avtomatično privozila vstopnico za naslednjo. Poleg prvih treh v SP so bili uspešni še Janowski, Danec Leon Madsen in Avstralec Jason Doyle, za tri točke je bil na koncu prekratek Laguta, za šest pa njegov rojak Emil Sajfutdinov.

Izidi: 1. Bartosz Zmarzlik (Pol) 20, 2. Maciej Janowski (Pol) 18, 3. Artjom Laguta (Rus) 16, 4. Fredrik Lindgren (Šve) 14, 5. Tai Woffinden (VBr) 12, 6. Jason Doyle (Avs) 11, 7. Leon Madsen (Dan) 10, 8. Emil Sayfutdinov (Rus) 9 ... 14. Matej Žagar (Slo) 3;



SP skupno, končni vrsti red (8): 1. Bartosz Zmarzlik (Pol) 133, 2. Tai Woffinden (VBr) 117, 3. Fredrik Lindgren (Šve) 117, 4. Maciej Janowski (Pol) 107, 5. Leon Madsen (Dan) 89, 6. Jason Doyle (Avs) 87, 7. Artjom Laguta (Rus) 84, 8. Emil Sajfutdinov (Rus) 81 ... 11. Matej Žagar (Slo) 46.

