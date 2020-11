Yamahi zaradi kršenja pravil odvzeli točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonskemu motociklističnemu koncernu Yamahi so v seštevku proizvajalcev v razredu motoGP odvzeli 50 točk.

Japonskemu motociklističnemu koncernu Yamahi so v seštevku proizvajalcev v razredu motoGP odvzeli 50 točk zaradi kršenja pravil pogonskega agregata, je sporočila Mednarodna motociklistična zveza (FIM). Obenem so dodali, da točkovni odbitek nima vpliva na dirkaški seštevek pred zadnjimi tremi dirkami sezone.

Japonskega proizvajalca so kaznovali, ker je na prvi dirki sezone v Jerezu dirkal z novimi motornimi komponentami, ob tem pa niso vložili prošnje za tehnično spremembo motorja, kot to velevajo pravila FIM in kot je zapisano v sporazumu proizvajalcev, od katerih morajo dobiti soglasno dovoljenje za predlagane spremembe.

Poleg odbitka 50 točk v seštevku proizvajalcev, sta Petronas Yamaha in tovarniško moštvo Monster Energy Yamahe izgubila 37 oziroma 20 točk v seštevku ekip. Medtem dirkači japonskega proizvajalca ohranjajo osvojene točke v posamični razvrstitvi.

V boju za naslov tako Francoz Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) ostaja pri 123 točkah in drugem mestu v skupnem seštevku, Španec Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) jih ima na tretjem mestu 118, Italijan Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) pa na četrtem 112. Vodi dirkač Suzukija Joan Mir s 137 točkami. Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha) je po nekaj dirkah premora zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus na 15. mestu z 58 točkami.

Yamaha zdrsnila na tretje mesto

V seštevku proizvajalcev je Yamaha s prvega mesta padla na tretje in zaostaja 13 točk za Ducatijem ter pet za Suzukijem. V seštevku ekip pa Petronas Yamaha ostaja na drugem mestu, a ima sedaj 44 točk zaostanka za tovarniško ekipo Suzukija, tovarniško moštvo Yamahe pa je padlo na peto mesto.

Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo ta konec tedna v Valencii, kjer bo prihodnji vikend še predzadnja dirka sezone. Zadnjič pa se bodo motociklisti pomerili v portugalskem Portimau 22. novembra.

