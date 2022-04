Martinu drugi "pole-position" sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je bil drugi "pole position" za Martina v tej sezoni, skupno pa šesti v kraljevskem razredu motociklizma. Na dirki bo lovil drugo zmago v motoGP.

Tudi na četrtem in petem mestu sta končala Ducatijeva dirkača, Francoz Johann Zarco in Italijan Enea Bastianini. Svetovni prvak Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) je bil šesti, povratnik po grdem padcu v Indoneziji in težavah z vidom, Španec Marc Marquez, pa je bil po prekinjenem hitrem krogu deveti.

Dirka v razredu motoGP bo na sporedu v nedeljo ob 20. uri, v razredu moto2 ob 18.20, v moto3 pa ob 21.30.