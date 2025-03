Osemkratni svetovni prvak v vseh razredih Marquez je dobil že sobotno sprintersko dirko, najboljši pa je bil tudi v kvalifikacijah. Popoln konec tedna je zaokrožil še z na koncu zanesljivo zmago na klasični dirki.

Že na začetku sezone je tako z izjemnim dirkaškim koncem tedna dokazal, da ga bo zelo težko premagati v sezoni 2025, pred katero je iz poltovarniške ekipe Ducatija presedlal v tovarniško. V Buriramu je slavil svojo 63. zmago v kraljevskem razredu, skupno pa 89. v karieri.

Foto: Reuters

Dvaintridesetletnik iz Cervere se je "izstrelil" s startnega mesta in brez težav ohranil najboljšo pozicijo. V ozadju je Bagnaia najprej prišel mimo Alexa Marqueza, a je nato po napaki zdrsnil nazaj na tretje mesto, ki ga je držal tudi po kvalifikacijah.

Po sedmih krogih je malce nerazumljivo Marc Marquez po prednosti dobre sekunde spustil svojega brata Alexa predse in nato vozil za njim. Bodisi je to storil taktično zaradi tlaka v sprednji gumi bodisi zaradi drugih tehničnih težav, vsekakor pa se to v nadaljevanju pri njegovi hitrosti ni poznalo.

"Sanjsko je začeti novo zgodbo z Ducatijem na tak način." Foto: Reuters

Šestkratni svetovni prvak med elito je svojemu bratu sledil vse do zadnjih treh krogov, potem ko se jima je povsem približal Bagnaia, nato je prehitel svojega brata in se zanesljivo odpeljal zmagi naproti. Tako kot v sprintu sta drugo in tretje mesto zasedla Alex Marquez in Bagnaia.

"Včeraj sem bil vesel, danes pa sem presrečen. Sanjsko je začeti novo zgodbo z Ducatijem na tak način in ravno tu na Tajskem, kjer sem nazadnje slavil naslov svetovnega prvaka. Na odru za zmagovalce bom s svojim bratom, izjemno je," je po dirki na kratko dejal Marc Marquez in se izognil odgovoru, zakaj je v sedmem krogu spustil predse svojega brata.

"V enem trenutku sem mislil, da bom lahko zmagal, a Marc je bil enostavno premočan. Videl sem, da je bil vseskozi tesno na mojem zadnjem kolesu, kjer je varčeval z gumami. Sam sem dal 100 odstotkov, porabljal gume in energijo, pritiskal sem. Zadovoljen sem z drugim mestom, kar je maksimum za današnjo preizkušnjo," pa je dodal njegov brat Alex.

Francesco Bagnaia Foto: Reuters

"Dal sem vse od sebe, a se nisem mogel dovolj približati Alexu, da bi ga prehitel. Marc pa se je igral z nami vso dirko. Najvišje ambicije so bile končati na drugem mestu. Dal sem vse od sebe, si želel več, a višje ni šlo," je takoj po dirki dejal še Bagnaia.

Svetovni prvak Španec Jorge Martin, ki je pred sezono prestopil k Aprilii, je v pripravah na sezono dvakrat grdo padel in moral izpustiti prvo od skupno 22 velikih nagrad v sezoni.

V skupnem seštevku ima Marc Marquez 37 točk, sledi Alex Marquez z 29 in svetovni prvak iz let 2022 in 2023 Bagnaia s 23 točkami.

V razredu moto2 je drugo zmago v karieri slavil Manuel Gonzalez. V Buriramu je prepričljivo ugnal rojaka Arona Caneta na drugem in Avstralca Senno Agiusa na tretjem mestu.

V najšibkejšem razredu moto3 je bil najboljši Španec Juan Antonio Rueda za prav tako svojo drugo zmago v karieri. Za dobrih sedem sekund je bil boljši od rojakov Alvara Carpeja in Adriana Fernandeza. Naslednja preizkušnja sezone bo čez 14 dni v Argentini.

* motoGP:

1. Marc Marquez (Špa/Ducati) 39:37,224

2. Alex Marquez (Špa/Ducati Gresini) + 1,732

3. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 2,398

4. Franco Morbidelli (Ita/Ducati VR46) 5,176

5. Ai Ogura (Jap/Aprilia Trackhouse) 7,450

6. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 14,967

... * SP skupno:

1. Marc Marquez (Špa/Ducati) 37 točk

2. Alex Marquez (Špa/Ducati Gresini) 29

3. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 23

4. Franco Morbidelli (Ita/Ducati VR46) 18

5. Ai Ogura (Jap/Aprilia Trackhouse) 17

6. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 10

... * moto2:

1. Manuel Gonzalez (Špa/Liqui Moly Kalex) 35:13,072

2. Aron Canet (Špa/Fantic Kalex) + 2,600

3. Senna Agius (Avs/Liqui Moly Kalex) 6,491

... * SP skupno:

1. Manuel Gonzalez (Špa/Liqui Moly Kalex) 25 točk

2. Aron Canet (Špa/Fantic Kalex) 20

3. Senna Agius (Avs/Liqui Moly Kalex) 16

... * moto3:

1. Juan Antonio Rueda (Špa/Red Bull KTM) 32:14,402

2. Alvaro Carpe (Špa/Red Bull KTM) + 7,276

3. Adrian Fernandez (Špa/Leopard) 7,341

... * SP skupno:

1. Juan Antonio Rueda (Špa/Red Bull KTM) 25 točk

2. Alvaro Carpe (Špa/Red Bull KTM) 20

3. Adrian Fernandez (Špa/Leopard) 16

...

Preberite še: