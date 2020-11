Joan Mir svetovni prvak v razredu motoGP za sezono 2020

Mir je današnjo preizkušnjo začel s 37 točkami naskoka pred tekmeci, zato za naslov ni bilo potrebno preveliko tveganje. Z umirjeno predstavo in uvrstitvijo sredi deseterice je zbral dovolj točk, da ga pred zadnjo dirko v portugalskem Portimau nihče več ne more ujeti. Zdaj je najbližje Morbidelli, ki pa ima pred zadnjo dirko že neulovljiv zaostanek 29 točk.

Med drugimi dirkači, ki so še imeli teoretične možnosti za naslov, je danes Mirov moštveni sotekmovalec, rojak Alex Rins, kot četrti sicer bil pred njim, a z ne dovolj veliko prednostjo. Še en Španec Maverick Vinales (Yamaha) je kot deseti zaostal za Mirom, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha SRT) pa je padel. V SP je zdaj tretji Rins s 138 točkami, četrti Vinales s 127, peti pa Quartararo s 125.

Potem ko je prečkal ciljno črto, so ga člani ekipe pričakali ob stezi in na njegov motor namestili začasno številko 1, mu oblekli majico z napisom Mir svetovni prvak 2020 in ga prepustili proslavljanju.

Sveži svetovni prvak takoj po dirki sploh ni mogel povedati, kako se počuti. "Neverjetno, noro. Zelo težko zdajle zbiram občutke in razmišljam, toliko različnih stvari mi gre po glavi. To je nekaj, o čemer sem sanjal vse življenje. Težko je zdaj govoriti o tem. Lovil sem sanje in jih ujel ... Potrebujem nekaj časa, da bom sploh lahko dojel, kaj se je zgodilo," je skušal strniti vtise vidno čustveno vznemirjeni adut Suzukija.

Pri Suzukiju čakali vse od leta 2000

Foto: Reuters Ekipa Suzukija je na naslov prvaka v najmočnejšem razredu čakala vse od leta 2000, ko je slavil Američan Kenny Roberts. Očitno pa so bili v japonski ekipi povsem prepričani, da bo Miru uspelo, saj so imeli takoj po koncu pripravljeno vse potrebno, od majic do zaščitnih mask z ustreznimi številkami, prireditelji v Valencii pa so nasledniku poškodovanega lanskega prvaka Marca Marqueza namenili še zmagovalni ognjemet. V teh koronskih časih je za pravo slavje manjkala le množica navijačev, ki bi se v običajnih okoliščinah nagnetla pod zmagovalnim odrom in verjetno zasedla še stezo v Valencii.

A čeprav je bila pozornost namenjena v glavnem Miru in njegovim tekmecem, ki so lahko tako kot navijači vseskozi spremljali, koliko matematičnih možnosti še imajo, da preprečijo njegovo slavje, pa ni bilo nič manj razburljivo dogajanje v boju za današnjo zmago. V nekem trenutku se je zdelo, da bo morda cilj prvi videl še deseti različni zmagovalec v sezoni. To bi lahko bil Miller, ki pa je na koncu, potem ko je ves zadnji krog lovil Morbidellija in sta imela nekaj zelo tesnih, a povsem športnih dvobojev, moral zadovoljiti z drugo stopničko.

Tony Arbolino ohranil možnosti, da osvoji naslov prvaka

Italijan Tony Arbolino (Honda) je zmagal v kategoriji moto3. S tem je ohranil možnosti, da osvoji naslov prvaka. Vodilni Albert Arenas (KTM) iz Španije je bil tokrat četrti in ima 170 točk, Japonec Ai Ogura (Honda) 162, Arbolino na tretjem mestu pa 159.

Dvajsetletni Arbolino je prvo dirko v sezoni dobil dokaj zanesljivo, Španec Sergio Garcia (Honda) je na drugem mestu zaostal 1,142 sekunde, rojak slednjega Raul Fernandez (KTM) 1,297, Arenas pa že skoraj tri sekunde (2,825).

Tony Arbolino je ohranil možnosti za zmago v skupne Foto: Reuters

Pred zadnjo dirko SP v tem letu za VN Portugalske, ki bo v Portimau prihodnjo nedeljo, ima Arenas osem točk prednosti pred Oguro, ki je bil osmi, in 11 pred Arbolinom.

Jorge Marti slavil v moto2

Španec Jorge Martin (Kalex) je zmagal v kategoriji moto2. Drugi je bil njegov rojak Hector Garzo (Kalex), tretji pa Italijan Marco Bezzecchi (Kalex). Italijan Enea Bastianini (Kalex), vodilni v prvenstvu, je bil šesti.

Italijan Fabio Di Giannantonio (Speed Up), ki je vodil še v zadnjem krogu, je napravil napako tik pred koncem in se s padcem poslovil od zmage.

Pred zadnjo dirko SP v tem letu za VN Portugalske, ki bo v Portimau prihodnjo nedeljo, ima Bastianini 194 točk. Drugi je Britanec Sam Lowes (Kalex), na VN Valencie je bil 14. in prav toliko točk zaostaja za vodilnim. Tretji skupno je Italijan Luca Marini (Kalex), tokrat peti, ima pa 176 točk.

Zadnja postaja sezone bo 22. novembra v Portimau.

