Oliveira zmagovalec Tajske, v boju za naslov vse bolj vroče

Bagnaia se je v skupnem seštevku vodilnemu Francozu Fabiu Quartararoju (Yamaha), ki ga tokrat sploh ni bilo med dobitniki točk, zasedel je 17. mesto, približal na vsega dve točki zaostanka. Do konca letošnje sezone so še tri dirke.

To je bil dan iz nočne more za Quartararoja in Španca Aleixa Espargara, drugega izzivalca v vrsti za svetovno krono. Na prvi dirki v kraljevskem motociklističnem razredu na Tajskem po letu 2019 je zasedel 11. mesto in za Quartararojem v razvrstitvi prvenstva zaostaja za 20 točk.

"Vsakič, ko imamo priložnost voziti na mokrem, sem vedno super hiter," pa je dejal 27-letni portugalski dirkač Oliveira, ki je v njegovih domačih "atlantskih" razmerah ugnal vse tekmece za peto zmago v motoGP.

"Vsakič, ko imamo priložnost voziti na mokrem, sem vedno super hiter," je dejal zmagovalec. Foto: Reuters

Prestavljena za skoraj eno uro

Dirka je bila prestavljena za skoraj eno uro zaradi močnega dežja, tudi ko so komisarji dirke prižgali zeleno luč, pa so bile razmere na dirkališču Buriram precej zahrbtne.

Bagnaia preti Quartararoju

Zato ne čudi, da so bili dirkači srečni, da so dirko preživeli brez poškodb. "Zelo, zelo, zelo sem srečen," je dejal Bagnaia, ki je s tretjim mestom skorajda ujel vodilnega v skupnem seštevku.

Francesco Bagnaia se je v skupnem seštevku vodilnemu Francozu Fabiu Quartararoju približal le na dve točki. Foto: Guliverimage

Za Millerja je bila to druga uvrstitev na zmagovalni oder po vrsti, potem ko je zmagal prejšnji konec tedna na Japonskem.

"Tam sem močno pritiskal, niti v enem trenutku nisem obupal nad zmago," je dejal Miller: "V teh razmerah tukaj pa to ni bila niti slučajno lahka naloga."

Italijanski novinec Marco Bezzecchi je v sobotnih kvalifikacijah osvojil svoj prvi pole position, najboljši startni položaj, na dirki pa je zdrsnil na zgolj 16. mesto.

Foggia slavil v moto3, v moto2 le polovične točke

V razredu moto3 je zmagal Italijan Dennis Foggia (Honda), ki se je veselil četrte zmage v sezoni. Dirka v razredu moto2 je bila zaradi močnega deževja predčasno končana po osmih krogih, zmagovalec pa je postal Italijan Tony Arbolino (Kalex). Dirkači so vpisali le polovico točk za SP, saj pravila tako predvidevajo, kadar dirkači ne prevozijo niti dveh tretjin predvidene razdalje.

Za tajskega junaka Somkiata Chantra ni bilo pravljičnega cilja, saj je zgodaj padel v hudourniških razmerah, potem ko je pridobil dve sekundi prednosti.

Prvenstvo motoGP se bo sredi oktobra preselilo na avstralski Phillip Island, nato sledi še postanek v Maleziji ter sklepno dejanje v španski Valencii.