Verstappen na poti k "pole-positionu", a je ta na koncu pripadel domačinu

Domačin Charles Leclerc (Ferrari) je bil kljub nesreči ob koncu kvalifikacij najhitrejši pred dirko za veliko nagrado Monaka v formuli 1. S časom 1:10,346 je bil dve desetinki hitrejši od Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull) in Finca Valtterija Bottasa (Mercedes). Svetovni prvak, Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je bil šele sedmi.

Verstappen je bil tik pred koncem sobotnega sporeda na poti do najhitrejšega časa, a se je dva ovinka pred koncem zadnjega hitrega kroga zaletel prav Leclerc in 18 sekund pred zaključkom zadnjega dela kvalifikacij poskrbel za rdečo zastavo.

Monačan bo na dirki lovil tretjo zmago, prišel pa je do osmega najboljšega startnega položaja v karieri. To je sicer 229. "pole position" za Ferrari, a prvi po VN Mehike ob koncu sezone 2019.

V kvalifikacijah so se od četrtega do desetega mesta zvrstili Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Hamilton, Sebastian Vettel (Aston Martin), Sergio Perez (Red Bull) in Antonio Giovinazzi.

Dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso (Alpine) se ob povratku na ulično stezo ni najbolje znašel, dirko bo začel šele kot 17. V svojih prvih kvalifikacijah v Monte Carlu pa ni nastopil Mick Schumacher (Haas), ki je na tretjem prostem treningu trčil ob ogrado in preveč poškodoval dirkalnik.

Dirka za VN Monaka bo v nedeljo ob 15. uri.

