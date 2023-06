Kazni še dodatno premešale štartno vrsto

Nico Hülkenberg vendarle ne bo štartal iz prve vrste. Foto: Reuters Nico Hülkenberg (Haas) je izkoristil spreminjajoče vremenske pogoje in odpeljal drugi čas tretjega dela kvalifikacij. Takoj zatem, ko je odpeljal ta krog, so izobesili rdečo zastavo (nesreča), Nemec pa ni dovolj upočasnil in tako so mu dodelili tri štartna mesta kazni. Tako bo na petem, ne na drugem štartnem mestu. S tremi mesti pribitka je bil po kvalifikacijah pričakovano kaznovan tudi Carlos Sainz (Ferrari), saj je oviral Pierra Gaslyja (Alpine). Tako se bo na štartu z osmega prestavil na 11. mesto. Enako kazen za enak prekršek sta dobila tudi Juki Cunoda (Alpha Tauri) in Lance Stroll (Aston Martin).

Tako sta v prvi štartni vrsti vendarle oba glavna favorita osme dirke sezone Max Verstappen (Red Bull) in Fernando Alonso (Aston Martin). "Mislim, da lahko malo pritisnem nanj. Do zdaj je Red Bull zmagoval na zelo lahek način. Upam, da ga bom tokrat prisilil, da bo moral pritiskati malo bolj," španski dirkač obljublja Nizozemcu. Iz druge vrste ju bosta poskušala presenetiti Lewis Hamilton in George Russell (Mercedes), ki sta bila doslej na dirkah bolj konkurenčna kot na kvalifikacijah. Charles Leclerc (Ferrari) in Sergio Perez (Red Bull) bosta z 10. oziroma 12. štartnega mesta poskušala rešiti, kar se bo rešiti dalo. Dogajanje iz Montreala bomo na Sportalu spremljali v živo.