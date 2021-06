Verstappen s prvega mesta na prvi avstrijski dirki

Iz prve vrste bo tako ob boku vodilnemu dirkaču začel njegov največji tekmec, prvi Mercedesov dirkač in branilec naslova Britanec Lewis Hamilton. Iz druge vrste bosta startala Britanec Lando Norris (McLaren) in Mehičan Sergio Perez (Red Bull), v tretji pa bo ob kaznovanem Bottasu še Francoz Pierre Galsy (Alpha Tauri).

Za Verstappna je bil današnji "pole position" šesti v karieri.

