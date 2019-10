Veter odpihnil sobotne kvalifikacije za VN Avstralije

Zaradi močnega vetra so organizatorji odpovedali sobotne kvalifikacije pred nedeljsko dirko motociklistov v razredu motoGP. Te bodo zdaj na dan dirke, točna ura še ni znana, so pa organizatorji uspeli izpeljati kvalifikacije v nižjih razredih.

Prizorišče Phillip Island je znano po hitrih ovinkih, a tudi po nepredvidljivem vremenu. V petek je tako najprej deževalo, potem je prenehalo in so dirkači vozili na suhi stezi, v soboto pa je znova deževalo in se shladilo, dirkačem je nagajal tudi veter.

Če bo možno, bodo kvalifikacije izpeljali v nedeljo pred dirko, drugače pa bo startna lista določena glede na rezultate prostih treningov. V tem primeru bi prvo startno vrsto zasedli lanski zmagovalec Maverick Vinales (Yamaha), Andrea Dovizioso (Ducati) in Cal Crutchlow (Honda).

V kvalifikacijah moto2 in moto3 so prevladovali Španci. V moto2 bo dirko s prvega mesta začel Jorge Navarro, pred Južnoafričanom Bradom Binderjem in Italijanom Luco Marinijem, v najšibkejšem razredu pa bodo v prvi startni vrsti trije Španci Marcos Ramirez, Aron Canet in Albert Arenas.

