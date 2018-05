Valentino Rossi še vedno opozarja na napake

Ta konec tedna se je končala motociklistična dirka v Franciji, kjer je tretjič zapored slavil Marc Marquez, drugi je bil Italijan Danilo Petrucci, tretji pa Valentino Rossi. Čeprav se je Italijan po dolgem času znova uvrstil na stopničke, pravi, da imajo v ekipi še veliko dela.

Valentino Rossi je nedeljsko tekmo začel z devetega mesta, a se mu je skozi dirko uspelo prebiti na tretje mesto. Za zmagovalcem je zaostal nekaj več kot pet sekund. Kot kaže, je bil njegov motocikel v nedeljo veliko bolj nastavljen kot v soboto, ko je bil Rossi še precej pesimističen.

Foto: Guliver/Getty Images

Valentino je po dirki priznal, da je motor boljši, a je ob tem poudaril, da je Yamahi proga v Franciji vedno ustrezala. "V sobotnih kvalifikacijah sem bilo počasen, tako da sem moral začeti z devetega mesta. Če sem iskren, pred tekmo nisem najbolj optimističen, saj v soboto svojega dela nismo dobro opravili. Trdo smo delali, da smo na motorju naredili nekaj sprememb. Izboljšali smo pospešek in oprijem motocikla. Že na jutranjemu treningu sem dosegel peti čas in tudi moj ritem ni bil slab. Domneval sem, da ne bi smela biti slaba dirka."

Najbolj vesel je bil, ker je imel dober ritem

Najpopularnejši motociklist v karavani se je zavedal, da štarta iz tretje vrste in da bo moralo iti vse po načrtih, če želi doseči dober rezultat. Prav tako se je zavedal, da je proga v Franciji Yamahi pisana na kožo.

"Dobro sem štartal in v uvodnih krogih sem bil hiter, tako da sem lahko držal stik z najboljšimi. Še bolj pozitivno je bilo, da sem imel dober ritem. Lahko sem se vozil hitreje kot na treningu in bil sem lahko hiter tudi na koncu dirke. Vseeno je treba vedeti, da nam proga zelo ustreza. Lani je Yamaha tukaj dominirala. Če jaz ne bi padel, bi bila na prvih treh mestih," se je nekoliko ozrl nazaj italijanski dirkač.

Foto: Guliver/Getty Images

"Nimamo posebnih težav"

Med drugim so 39-letnega voznika vprašali, ali lahko pričakujejo boljše dirke. Ta je bil v svojem odgovoru iskren. "Rad bi vam rekel, da se bo to poznalo tudi na drugih stezah, vendar moram priznati, da nam je steza v Franciji zelo pomagala. Nimamo posebnih težav. Naša težava so naši nasprotniki, ki so malo hitrejši. Upam, da bomo motocikel skozi sezono izboljšali," je še povedal Rossi, ki v svetovnem prvenstvu trenutno zaseda 4. mesto.