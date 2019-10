Valentino Rossi in njegova kriza, tako slab že dolgo ni bil

Boji se, da ga bo kmalu ujel

Zadnja dirka na Tajskem se je letos odvijala že po večkrat znanem scenariju. Marc Marquez je dosegel še deveto zmago in tako štiri dirke pred koncem skupno dosegel osmi naslov svetovnega prvaka in šestega v najmočnejšem razredu MotoGP. Marquez je eden tistih, ki ogroža rekorde v tem razredu. Ogrožena je znamka Valentina Rossija, ki ima sedem naslovov v razredu MotoGP, skupno pa jih ima devet.

"Marc je zdaj kot jaz v svojih najboljših letih. Dominira tako kot jaz, ko sem bil v najboljših letih. Mislim, da ne bo imel težav, da osvoji še deveti naslov svetovnega prvaka. Žal mi je, da sem skozi svojo kariero stran vrgel dva ali tri naslove. Bojim se, da me bo kmalu ujel."

Mladi vozniki zadaj vse bolj pritiskajo. Foto: Gulliver/Getty Images

Znova težave z zadnjo pnevmatiko

Valentino Rossi še enkrat več ni imel uspešnega vikenda. Videli smo skoraj na las podoben scenarij kot na predzadnji dirki v Aragonu, ko je na začetku kazal dobre vožnje, na dirki pa je imel znova težave z oprijemom zadnje pnevmatike. Na koncu je pristal na osmem mestu in močno zaostal tudi za mladim Francozom Fabiem Quartararom, ki prav tako vozi na Yamahi (Petronas Yamaha SRT). Rossi je za 20-letnikom zaostal skoraj 12 sekund in je le še dve točki pred Francozom.

Valentina Rossija je presenetil Fabio Quartararo. Foto: Gulliver/Getty Images

Ni računal, da bo mladi Francoz tako hiter

Čeprav mladi Francoz Rossiju predstavlja veliko konkurenco, je prepričan, da je Quartararo zelo pomemben za prihodnost Yamahe. "Vedel sem, da bo hiter, ampak mislim, da nihče ni računal, da bo tako hiter. Že kot zelo mlad je bil hiter in mislim, da si ga bodo leta 2021 vsi želeli v svoji ekipi. In če pri Yamahi niso nori, bodo naredili vse, da ga obdržijo."

In kako je Rossi pred dnevi ocenil dirko na Tajskem? "Po nekaj krogih imam vedno težave z oprijemom zadnje pnevmatike in zato moram upočasniti. To potem še dodatno oteži dirko … Vedno je isto. Na zadnjih nekaj dirkah imam vedno enake težave. Zdaj so pred nami še štiri dirke in z inženirji smo imeli dolg pogovor. Na Japonskem bomo poskusili nekaj novega. Do konca sezone želimo biti bolj konkurenčni," je po dirki na Tajskem na novinarski konferenci dejal Doktor, kot tudi kličejo Rossija.

Dejstvo je, da se bogata kariera Rossija počasi bliža koncu. Foto: Gulliver/Getty Images

Že dolgo ni imel tako slabe sezone

Po teh besedah je jasno, da 40-letni motociklist nikakor ne najde pravih občutkov na svoji yamahi. To kažejo tudi rezultati. Z izjemo njegove prve sezone pri Ducatiju je to zanj najslabša sezona v razredu MotoGP. Letos je na stopničkah stal le dvakrat, tri četrta mesta in celo trikrat zapored ni končal dirke, kar se še ni zgodilo v njegovi karieri.

Mnogi se že sprašujejo, kaj lahko najbolj popularni motociklist pokaže v prihodnji sezoni. Ne moremo spregledati dejstva, da zadaj zmeraj bolj pritiskajo mladi vozniki. Prej omenjeni Fabio Quartararo si vse bolj zasluži mesto pri tovarniški Yamahi, medtem ko ima Rossi na papirju le še eno leto in verjetno se tudi sam zaveda, da mu zmanjkuje bonusov. Kdo ve, kaj sledi po koncu sezone 2020? Veliko se je že pisalo o njegovi upokojitvi, a za zdaj ni še nič odločenega. Dejstvo je, da se njegova bogata kariera počasi bliža koncu.

Silvano Galbusera ne bo več šef Rossijeve ekipe. Foto: Gulliver/Getty Images

Prejšnji teden je v javnost prišla novica, da se znotraj ekipe devetkratnega svetovnega prvaka obetajo spremembe. Silvano Galbusera ne bo več šef Rossijeve ekipe. Njegovo mesto bo prevzel David Munoz, ki trenutno bedi nad Nicolom Bulego v Moto2, pred tem pa je sodeloval tudi s Francescom Bagnaio, Pablom Nietom in Maverickom Vinalesom. To je kar velika sprememba. Bo to dovolj za nove zmage?