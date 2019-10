Naslov, ki mu pomeni največ

From the wonderkid in 125cc to #MotoGP domination! 🏆



Marquez, ki je prvič v najmočnejšem razredu slavil leta 2013, je leta 2014 dosegel 13 zmag, ob tem pa si je na kvalifikacijah 13-krat privozil prvo štartno mesto, 12 najhitrejših krogov in 362 točk. Sezona 2014 je do zdaj statistično njegova najmočnejša sezona, vendar je treba vedeti, da letošnje sezone še ni konec in da lahko pade kakšen od rekordov.

Marc Marquez je letos ostal le enkrat brez uvrstitve. Foto: Gulliver/Getty Images

Šestindvajsetletni letni motociklist ima letos skoraj popolno sezono, saj je do zdaj odstopil le na eni dirki - Austin - in je vse letošnje dirke končal na prvem ali drugem mestu. Do zdaj je zbral devet zmag, do konca prvenstva pa ga čakajo še štiri dirke.

"To je moja najboljša sezona v razredu MotoGP. Dobro, leta 2014 sem zbral 13 zmag, ampak če sem iskren, je bila takrat večja razlika med motorji. Zdaj smo veliko bolj konkurenčni, saj so bili štirje različni proizvajalci v igri za zmago."

Marc Marquez poudarja, da je za nov naslov zaslužna vsa ekipa. Foto: Gulliver/Getty Images "Rad bi se zahvalil vsem v ekipi, saj za voznika je veliko lažje vzdrževati ambicije, medtem ko za ljudi v ekipi ni tako enostavno. Težko so vsi mehaniki vseskozi enako osredotočeni. To jim je uspelo in to je ena najpomembnejših stvari," je povedal Španec.

Iz sezone 2015 se je veliko naučil

Od leta 2014 je sezona 2015 edina, ko mu ni uspelo zmagati v svetovnem prvenstvu. Marquez je dejal, da je bila njegova težava konstantnost, saj je tistega leta padel kar na šestih dirkah. S to težavo se je spoprijemal kar nekaj časa, a kot kaže, je to prebrodil.

"Včasih moraš stopiti korak nazaj, da lahko narediš dva koraka naprej. Še vedno se počutim mladega, ampak leta 2015 sem bil star 22 ali 23 let in nisem imel dovolj izkušenj. Iz tiste sezone sem se veliko naučil, saj sem velikokrat padel na dirkah." "Včasih moraš stopiti korak nazaj, da lahko narediš dva koraka naprej." Foto: Reuters

"Nato sem si rekel: 'Dobro, kaj je moja šibka točka? Je to konstantnost?' Vsako leto sem se posvečal temu, vendar včasih je težko stvari spremeniti v enem letu. Še posebno to leto je bilo najmočnejše, kar se tiče konstantnosti. To veliko pove, kako delamo z vso ekipo," je še povedal stari novi svetovni prvak razredu MotoGP.

Dirkače naslednja dirka čaka na Japonskem, ki se bo odvijala od 18. do 20. oktobra.