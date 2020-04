Tudi Haas poslal delavce na čakanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Haas je postal peto moštvo formule 1, ki je večino svojih delavcem zaradi pandemije novega koronavirusa poslal na čakanje. Pred njim so v preteklih dneh to že naredili pri McLarnu, Williamsu, Racing Pointu in Renaultu.